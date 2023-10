mostra personale

A Palermo la mostra internazionale di arte contemporanea di ''Willow''

Il Centro d'arte Raffaello, diretto da Sabrina di Gesaro, è lieto di ospitare l'omonima personale dell'artista Willow, a cura di Giuseppe Carli, che sarà inaugurata sabato 07 ottobre, ore 18:00 negli spazi espositivi di via Notarbartolo 9/e a Palermo.

Questa mostra è un'opportunità unica, per il grande pubblico palermitano, per immergersi nell'affascinante mondo di questo artista e scoprire il significato profondo delle sue opere. Willow è un artista meneghino contemporaneo di fama internazionale, che ha saputo conquistare l'attenzione del pubblico grazie alla sua capacità di creare opere dal gusto Pop. I suoi motivi fantastici compaiono nelle agende Comix, nelle collezioni Borsalino e Pitti Immagine Uomo e sui divani Luca Boffi. Vanta inoltre svariate collaborazioni prestigiose con aziende come: Motta, Lozza, Timberland, Carpisa, Bialetti. Tra le sue mostre prestigiose e degne di nota ricordiamo nel 2015 la partecipazione a Miami Art Expo, al Group Show for Charity da Sotheby’s a Milano, e nel 2016, la reinterpretazione del logo con il panda gigante per la stampa su borse ecologiche in occasione dei 50 anni del WWF Italia. Le sue opere sono caratterizzate da una combinazione di colori vivaci, forme fluide e dettagli curiosi, capaci di catturare l'anima di chi le osserva.

L'evento nasce con la partnership di Profumerie Dabbene Concept Store di Palermo che esporrà all'interno dei suoi nuovissimi spazi, Sensory Blend, di viale Piemonte due opere dell'artista. La serata d'inaugurazione sarà allietata dalla presenza del dj set Federico Pedone.

Le opere dell'artista sono disponibili sul sito raffaellogalleria.com e in galleria sino a sabato 28 ottobre 2023, (via Notarbartolo 9/e, 90141, Palermo) da lunedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica e lunedì mattina chiusi. Ingresso libero e gratuito.

Fonte: Centro d'arte Raffaello

