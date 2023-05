A Piana degli Albanesi torna la commedia in lingua Arbëreshe con ''Aktor o kusar''

teatro in lingua Arbėreshe

A Piana degli Albanesi torna la commedia in lingua Arbėreshe con ''Aktor o kusar''

Al Teatro del Seminario di Piana degli Albanesi andrą in scena ''Aktor o kusar'' (attore o ladro), la tragicommedia in due atti in lingua arbėreshe di Mario Calivą.

19/05/2023

Sabato 20 alle ore 21,00 e domenica 21 maggio alle ore 18,00, presso il Teatro del Seminario di Piana degli Albanesi, andrà in scena "Aktor o kusar" (attore o ladro) la tragicommedia in due atti in lingua arbëreshe di Mario Calivà.

Nell'allestimento dello spettacolo sono state coinvolte una trentina di ragazzi e ragazze di varie età.

"Il teatro in lingua Arbëreshe è fondamentale per dimostrare come la nostra lingua sia ancora viva e capace di supportare un'espressione complessa come quella drammaturgica", ha dichiarato Mario Calivà, autore e regista dell'opera teatrale.

"Ai fini scenici ho deciso di utilizzare l'intera area destinata al pubblico, per dimostrare come lo spazio in platea possa diventare luogo di scena. Infatti, in quasi tutte le scene del secondo atto, diversi attori reciteranno tra il pubblico e il palco". Continua Calivà.

"Supportare le iniziative dei giovani impegnati nella salvaguardia della tradizione è di fondamentale importanza per la nostra Amministrazione comunale votata alla valorizzazione di iniziative di tutela e promozione della lingua e delle tradizioni Arbëresh. Un plauso all'autore e regista Mario Calivà sempre impegnato nella promozione della nostra tradizione e nel convolgimenro dei nostri giovani", ha dichiarato iI Sindaco Rosario Petta.

