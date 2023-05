concerti

Al Conservatorio Scarlatti di Palermo il concerto ''Mandolino variabile''

Questa manifestazione è la chiusura di una masterclass organizzata in collaborazione con il Kultur Ensemble.

La stagione concertistica del Conservatorio Scarlatti di Palermo prosegue con un concerto dal titolo "Mandolino variabile" che avrà luogo presso la Sala Ferrara mercoledì 3 maggio alle ore 20.30.

Questa manifestazione è la chiusura di una masterclass organizzata in collaborazione con il Kultur Ensemble (che riunisce l'Istituto Culturale Francese e il Goethe Institut) che ha come protagonista i maestri Vincent Trollet, Florentino Calvo, e Caterina Lichtenberg con la partecipazione di studenti del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo con il coordinamento di Emanuele Buzi, docente di mandolino.

Al centro di questo concerto vi è una nuova composizione composta per l'occasione da Vincent Trollet dal titolo "Notturno" per ensemble di mandolini. Il programma si articola in due parti con musiche di H. Gal, J.P. Galvao, F. Ibarrondo, C. Sinnhuber, J. Francaix, C. Mandonico, R. Perda, T. Bordalejo e la nuova composizione di Trollet.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

