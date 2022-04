Teatro

Al Teatro Jolly di Palermo va in scena ''Casting'' di Anna Mauro

Il 27 aprile 2022 va in scena la seguente opera con gli attori della compagnia Radici di Sole ''Casting'', testi e regia di Anna Mauro.

22/04/2022

L'Associazione è lieta di comunicare che nell'ambito della sua rassegna presso il Teatro Jolly di Palermo, giorno 27 aprile 2022 presenta al pubblico la seguente opera con gli attori della compagnia Radici di Sole: "CASTING", testi e regia di Anna Mauro.

Il ''teatro degli invisibili'' di Anna Mauro nel 2022 sbarca anche al Jolly per deliziare il suo pubblico con risate dal gusto dolceamaro: quattro opere di collaudato successo per ricominciare a vivere restando con gli occhi spalancati e la mente aperta. Dopo il sold out di una sala gremita all'inverosimile per il primo spettacolo della rassegna, la commedia del 27 aprile intitolata Casting ci presenta una girandola di personaggi comici sospesi fra realtà e finzione. L'occhio dello spettatore attento non si lascerà distrarre dalle risate spontanee, ma inserirà solo alla conclusione l'ultimo tassello del puzzle, per un teatro – come è quello di Anna Mauro, anche di riflessione.

Per info:

Biglietto 12 euro

Prevendita cell. 3993221307

Prevendita presso Atelier della Fotografia Via Resuttana 412/A

Prevendita all'indirizzo https://teatrojolly.organizzatori.18tickets.it/

Botteghino 0916376336

Direttore di Produzione Sergio Francesco Pochini

Direttore Artistico Anna Mauro

