Al via la rassegna di teatro contemporaneo ''Verba Manent 2023'' con una cena sociale e il concerto dei ''Rakija Bomba Trio''

Il battesimo della rassegna sabato pomeriggio con un incontro aperto, al quale prenderanno parte tutti i protagonisti di questa rassegna che poi si ritroveranno alla cena sociale aperta a tutti. Alle 21 il via alla parte di performance con il concerto dei ''Rakija Bomba Trio''.

Al via alle 18 di sabato 22 aprile “Verba Manent”, del “Teatro del Baglio” di Villafrati, che ha nella sperimentazione il suo punto di forza.

Un’edizione che torna più in forma che mai, dopo avare superato il periodo del covid che ha dettato regole stringenti per la socialità, proponendo due spettacoli, un laboratorio teatrale, un incontro aperto, la presentazione di un libro e una cena sociale. Momenti che faranno sinergia ragionando e animandosi attorno a temi, quali l’emigrazione, il viaggio e la famiglia, molto sentiti dalla comunità di Villafrati. che proprio in questa istituzione, il Teatro del Baglio, ha sempre più un punto di riferimento.

«Questa nuova edizione – spiega la direttrice artistica, Valeria Sara Lo Bue - ha la funzione di attivare questo circuito virtuoso, l’unione tra persone e tra le varie arti e discipline. Nelle passate edizioni, “Verba Manent” ha ospitato compagnie da altre regioni, ha avuto ospiti nazionali e internazionali, ma quest’anno ha voluto ripartire da un luogo, Villafrati, che vuole fare sempre più comunità».

Frizzante, fortemente caratterizzato dal folklore balcanico-klezmer. il repertorio di questa band, nata quasi per caso in spiaggia tra brezza marina, vapori etilici, polveri di tufo èsangue" siciliano. Il linguaggio folk-jazz-rock e gli intrecci melodici e ritmici tra fisarmonica, clarinetto e percussioni, invitano all'ascolto, spingendo progressivamente alla danza.

Tre artisti - Dario Compagna, clarinetto; Daniele Tesauro, fisarmonica; Alessandro Venza, tapan / percussioni – che promettono una serata capace di rapire i sensi.

«È tutto basato sulle radici del nostro Mediterraneo – spiega Davy Alain Deglave, manager del gruppo – che accompagnerà in una dimensione molo vicina a noi. Sarà espressione della fusione, dell’incontro tra tre artisti il cui racconto attraverso la musica sarà coinvolgente».

L'ingresso allo spettacolo di sabato 22 aprile sarà gratuito.

Gli altri appuntamenti con “Verba Manent 2023”: il 29 aprile e il 4, 5 e 6 Maggio con altre proposte artistiche dal respiro veramente ampio.

