All'Oratorio di Santa Cita, Marco Lo Cicero e Basilio Timpanaro con le tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo di Bach

La stagione dell'Associazione MusicaMenteriprende il 10 settembre, all'Oratorio di Santa Cita, alle 19, con le tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo di J. S. Bach eseguite da Marco Lo Cicero e Basilio Timpanaro.

La XII esima stagione concertistica dell’Associazione MusicaMente di Palermo riprende dopo la pausa estiva il 10 settembre, all’Oratorio di Santa Cita, alle 19, con un concerto che vedrà proposte le tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo BWV 1027-1029 di Johann Sebastian Bach eseguite da Marco Lo Cicero alla viola da gamba e da Basilio Timpanaro al clavicembalo.

Le tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo (BWV 1027-1029) costituiscono uno di quei cicli organici in ognuno dei quali Bach compie una esaustiva esplorazione delle potenzialità tecniche ed espressive di uno strumento o di un gruppo di strumenti. In particolare, a differenza della tradizionale sonata barocca per strumento solista e basso continuo, in cui è lo strumento ad arco o a fiato a svolgere la funzione solistica, Bach crea, per primo, la Sonata per cembalo obbligato o concertato, una struttura musicale moderna in cui alla mano destra del cembalo viene affidata una parte già scritta per esteso con funzione solistica alla pari dello strumento melodico. Il risultato complessivo è quindi simile ad una triosonata, in cui la parte “obbligata” della mano destra sostituisce un secondo strumento melodico.

Le Sonate per viola da gamba e clavicembalo condividono, dunque, con le sonate per violino struttura e tipo di scrittura e sono al pari di quelle dei capolavori assoluti della musica da camera di Bach; scritte a Lipsia tra la fine degli anni '30 e l'inizio dei '40 del '700, quindi in un periodo successivo a quelle per violino (composte a Cöthen tra il 1720 e il 1723), sono anzi considerate da parte di alcuni critici perfino artisticamente superiori a quelle.

Il programma è completato e arricchito da uno dei più famosi e amati capolavori dell’intero repertorio solistico per clavicembalo: il Concerto italiano (Concerto nach Italienischen Gusto), che rappresenta il brillante adattamento alla tastiera dello stile di concerto italiano (preceduto in ciò dalle trascrizioni dei concerti di Vivaldi). Esso, insieme all’Ouverture nach französischer Art (trasposizione alla tastiera della tradizionale Ouverture orchestrale alla francese), fa parte della seconda parte della Klavierübung, in cui Bach raggiunge le massime vette nell’ambito della musica per tastiera e della sua capacità di assimilare e fondere in una più alta sintesi gli Stili nazionali della musica barocca.

Programma

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Sonata I, in Sol Magg, BWV 1027

Adagio

Allegro ma non tanto

Andante

Allegro moderato

Sonata III, in Sol min., BWV 1029:

Vivace

Adagio

Allegro

Concerto italiano, BWV 971 (per cembalo solo)

(Allegro)

Andante

Presto

Sonata II, in Re Magg., BWV 1028:

Adagio

Allegro

Andante

Allegro

Marco Lo Cicero, viola da gamba

Basilio Timpanaro, clavicembalo

