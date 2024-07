concerti

Ariete in concerto a Palermo con il suo ''Notte d'Estate Tour 2024''

Con ''La Notte D'Estate', Ariete è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

26/07/2024

Ariete, artista classe 2002 è stata selezionata da Elisa come una delle artiste di nuova generazione più interessanti nella scena musicale italiana, sarà a Palermo il 28 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa (organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti) per il suo “Notte d’Estate Tour 2024”. I biglietti sono già disponibili online e nei circuiti abituali.

Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte D’Estate” per ARIETE sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “LA NOTTE” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

Il tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

