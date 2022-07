Spettacolo di Beneficenza

Beneficenza, al Teatro Pietra Rosa di Pollina ''Il medico immaginario'' con Gaetano Ingala

Quando una risata ti solleva dalla tragedia! Al Teatro Pietra Rosa di Pollina il 2 Agosto 2022 ''Il medico immaginario'' con l'Attore Gaetano Ingala.

Il 2 Agosto 2022 alle 21.00 nella bellissima cornice del Teatro Pietra Rosa di Pollina, avrà luogo lo spettacolo “Il medico immaginario”, con l’Attore Gaetano Ingala. La serata di beneficenza nasce da un’idea del Dottor Massimiliano Spada, coordinatore Aiom Sicilia, presidente della Fondazione Dott MG Cangelosi ETS- Ente Morale, e Responsabile F.F. della Uoc di Oncologia della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, ed è a sostegno dell'Aslti (Associazione Siciliana Leucemia e Tumori dell'Infanzia) e del Progetto Dragonboat, sport rivolto alla cura fisica e psicologica delle donne operate di tumore al seno con esiti post chirurgici e con l'obiettivo di recuperare la qualità di vita a volte compromessa dalla comparsa del linfedema dell’arto superiore. Si svolge con barche lunghe circa 13 metri che possono ospitare fino a 20 atleti che pagaiano al ritmo scandito da un tamburino.

Lo spettacolo ruoterà in maniera "tragironica" intorno alla storia e alle confidenze che un Medico farà sulla sua vita privata e professionale. Ironia e tragedia fanno parte della vita di ogni uomo ed è così anche per lui. La gente forse immagina altro. La passione dell’uomo vincerà su tutto.

Protagonista della Kermesse sarà l’Attore Gaetano Ingala, che oltre a vestire i panni del medico immaginario, ne è autore insieme al dottor Spada e ne firmerà anche la regia. Ingala, laureato in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale all’Università di Roma Tre e Diplomato all’Accademia di recitazione Corrado Pani, debutta nel 2003 al Teatro Sistina di Roma con “Insegnami a sognare”, si divide tra Teatro, Cinema e TV. Per citare alcuni lavori a Teatro con “Cannibal il musical”, “Ad esempio a noi piace il sud”, “La febbre del sabato sera”, e “Miuzzu Il brigante filosofo”. In TV con “Amore Criminale” e “La mafia uccide solo d’estate”. Al Cinema con “Greta” e “Una notte agli Studios”. Nella pubblicità con “Poste Italiane”.

La Pièce teatrale, che prevede la partecipazione musicale del Maestro Antonio Zarcone e della Vizzi Band, è presentata dalla Fondazione Dott MG Cangelosi ETS- Ente Morale con la collaborazione del Comune di Pollina - Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - Lega Navale Italiana Termini Imerese - Rotary Club Palermo Mediterranea - BCC Toniolo San Cataldo - Keesily Cefalù - Gloritour - Aslti - Unipromos. Scena e Disegno luci saranno curati da Elio Ingala, trucco e Acconciature Flavia Strazzanti.

«Sono grato al Dottor Massimiliano Spada che mi ha fatto conoscere questa realtà, e a chi ha abbracciato questa causa insieme a noi – dice Ingala - Vi aspettiamo numerosi per una serata con risate ma anche spunti di riflessione, dando priorità a un impegno di tipo sociale».

Come ricevere, dunque, l'invito de Il medico immaginario? Basta una semplice donazione:

- Donate tramite gofund: https://gofund.me/c0135c40 e con la ricevuta, riceverete l'invito all' ingresso spettacolo

- Donate tramite bonifico intestato a: BCC Credito Cooperativo - San Giuseppe Petralia Sottana. IT57I089 7643 2200 0000 0309 240 e con la ricevuta, riceverete l'invito all' ingresso spettacolo.

Importante: Servizio GRATUITO per gli spettatori de "Il medico immaginario", saranno disponibili alle ore 20.00 autobus dalla stazione di Cefalù a Pollina e navette per il trasferimento dal parcheggio di Pollina al teatro Pietra Rosa, basta prenotare.

