Carolina Benvenga a luglio al Teatro Verdura di Palermo con ''Un'estate favolosa''

Tra le coreografie e le canzoni più amate dai bambini alla scoperta di uno show che ci farà vivere…un'estate favolosa!

Carolina Benvenga, la star più amata dai bambini, dopo il successo del tour natalizio, torna in scena anche in Sicilia con “Un’estate favolosa”, un nuovo spettacolo, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie.

Lo show è previsto l’8 luglio al teatro di Verdura di Palermo e il 9 luglio all’anfiteatro comunale Falcone Borsellino di Zafferana Etnea. Sono previsti, per ogni spettacolo i Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei, che inizieranno alle ore 18:45, mentre alle ore 20:15 inizierà lo show musicale.

“Un’estate favolosa” è prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci ed arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Lo showgirl è attrice e conduttrice, volto della tv dei ragazzi cantante e autrice, beniamina dei più piccoli con oltre 1 miliardo di views e oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube; negli ultimi anni è diventata una vera e propria star del web.

Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Lo spettacolo

Manca poco all’inizio delle vacanze e a scuola arriva una supplente un po’ bizzarra che trasforma ogni lezione in una spassosa babydance: Carolina! Secondo voi, in così poco tempo, riuscirà a conquistare anche gli alunni più monelli? E come convincerà gli altri insegnanti a far festa insieme a lei? Tra le coreografie e le canzoni più amate dai bambini, venite con noi alla scoperta di uno show che ci farà vivere…un’estate favolosa!

Chi è Carolina Benvenga

34 anni, metà romana, metà salentina di Gallipoli, Carolina a 8 anni è già sul set e inizia a lavorare, a 12 con il maestro Abbas Kiarostami, il suo palmares conta decine di film e serie tv. Nel 2012 sceglie di dedicarsi alla conduzione e al mondo dei bambini, iniziando un percorso all'interno di Rai Kids; con la sua empatia e la sua spontaneità, conquista le famiglie italiane. Protagonista e conduttrice de “La posta di YoYo”, programma di punta del canale dedicato ai ragazzi, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ha all'attivo anche diverse collaborazioni con Lo Zecchino d'Oro, un film per il cinema e la pubblicazione di tre libri per bambini. Grazie ai messaggi positivi e educativi che riesce a trasmettere con i suoi video e nei programmi tv di cui è la protagonista, Carolina diventa una sorta di Mary Poppins 2.0: educatrice stravagante, come una sorella maggiore, idolo sul piccolo schermo e su YouTube per le famiglie e per i bambini, che con lei sognano, si divertono e imparano a giocare con la fantasia. Le mamme l’hanno eletta regina del web, contribuendo ad aumentare la popolarità di Carolina. Sono loro le sue prime fan, sostenendola e facendo diventare virali i video che posta sul suo canale YT, con le simpatiche coreografie di baby dance. Carolina è reduce da un tour nei teatri di tutta Italia con il suo spettacolo natalizio “Un Natale Favoloso… a Teatro” e lo scorso dicembre ha condotto, insieme ad Andrea Dianetti, le prime due puntate dello Zecchino D’Oro andate in onda su Rai1.

