''Concerto a Pedali'' con i Magasin du Café al Teatro Grifeo di Petralia Sottana

Lo spettacolo proposto dal gruppo piemontese dei Magasin du Café viene pensato e realizzato in un formato ''green'', l'impianto audio e le luci, viene alimentata da una bicicletta.

In un momento in cui si parla di problemi energetici, lo spettacolo proposto dal gruppo piemontese dei Magasin du Café viene pensato e realizzato in un formato "green", dove la corrente elettrica per il concerto e cioè per l'impianto audio e le luci, viene alimentata da una bicicletta.

La direzione artistica e gli arrangiamenti, tra citazioni rock e world music, sono affidati ai Magasin du Café, nel loro stile originale e suggestivo che li ha fatto apprezzare nei teatri di tutta Europa.In questa edizione speciale saranno proprio loro a suonare la passione immensa di Astor per la sua terra ed una tradizione che ormai è patrimonio dell'umanità.

Astor Piazzolla è considerato tra i musicisti più influenti del '900, ha saputo miscelare a ritmo di tango sonorità jazz, classiche e contemporanee.

Cʼè un legame forte tra lʼItalia e lʼArgentina, molti dei più grandi compositori e musicisti di tango sono pugliesi: Troilo, De Angelis, Di Sarli, Pugliese, De Caro, Piazzolla appunto. Nelle vene degli argentini scorrono passione e sangue italiani. Lʼimmigrazione italiana ha creato un Paese intero.

Cinque musicisti (e una bicicletta) avranno lʼonore di interpretare questo suggestivo ritratto, fondendo tango e milonga con un uso intelligente di elettronica. Il tutto senza perdere il fascino di un ensemble che annovera strumenti tradizionali come la chitarra, il bandoneon ed il violino.

Mattia Floris: voice, guitar

Giulia Subba - Violin (la scorsa estate in tourneè con Ultimo)

Denny Bertone: Steel Guitar, Electric Guitar

Davide Borra: Accordion, Sinth, effect.

Alberto Santoru: Double Bass, Percussion, Effect

Lo spettacolo, prodotto da Grifeoeventi, nell’ambito del progetto “Concerto a Pedali”, vincitore del bando “Periferie” finanziato dal Ministero della Cultura e promosso dalla Città di Palermo e dalla Città metropolitana di Palermo, si terrà venerdì 2 Dicembre alle ore 21.30 presso il Teatro Cinema Grifeo di Petralia Sottana(Pa).

