Concerto di beneficenza nella Chiesa di Santa Maria della Pietà: protagonisti ''Cantate Omnes'', Daniele Galliano e Chiara Buttitta

concerto di Natale

Concerto di beneficenza nella Chiesa di Santa Maria della PietÓ: protagonisti ''Cantate Omnes'', Daniele Galliano e Chiara Buttitta

Il Coro ''Cantate Omnes'', il flautista Daniele Galliano e la solista Chiara Buttitta protagonisti del concerto di beneficenza a cura di CIDEC e Lions Club International nella Chiesa di Santa Maria della PietÓ a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2022 - 00:07:00 Letto 704 volte

Confederazione Italiana Esercenti Commercianti e Lions Club International insieme per un concerto di Natale.

Un evento solidale, i cui proventi saranno destinati alla beneficenza, in sintonia con la tradizionale vocazione del lionismo, a servizio dei più deboli.

A organizzare e promuovere l’iniziativa, che si terrà a Palermo mercoledì 21 dicembre nella Chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, in via Torremuzza 32, è Salvatore Bivona, presidente della CIDEC di Palermo e della Sicilia, in collaborazione con tre clubs del Distretto 108 YB Sicilia: Palermo Leoni, Palermo Monte Pellegrino e Palermo dei Vespri, rispettivamente presieduti da Salvatore De Lisi, Rosa Agnello e Giuseppe Gelardi.

“La nostra organizzazione di categoria – spiega – è lieta di promuovere una raccolta di fondi, attraverso la partecipazione al concerto, che sarà totalmente devoluta in beneficenza”.

Protagonisti, il Coro “Cantate Omnes” diretto dal Maestro Gianfranco Giordano insieme al flautista Daniele Galliano e alla solista Chiara Buttitta.

A patrocinare l’evento, che vede anche il contributo di alcuni sponsors privati, il Comune di Palermo e la Camera di Commercio Palermo Enna.

