Concerto di Natale

Concerto di Natale nella Cripta della Cattedrale di Palermo: una serata di sonorità e atmosfera senza tempo

Un'opportunità imperdibile per vivere il mistero del Natale attraverso la musica sacra all'interno della testimonianza storica e architettonica della Cattedrale.

L'Associazione Musicale “Arturo Toscanini”, in collaborazione con la Cattedrale di Palermo, è lieta di annunciare un Concerto di Natale nella suggestiva Cripta della Cattedrale. Un'esperienza musicale senza tempo che si terrà Venerdì, 29 Dicembre 2023, alle ore 21:00.

In programma: una serata avvolta dalla misteriosità della Musica Sacra Medievale e Rinascimentale, ideata dal Maestro Giosuè D'Asta, direttore del Coro “G. P. da Palestrina”, e arricchita dalle esibizioni di rinomati artisti, tra cui Silvio Natoli alla viella e al liuto, Claudio Arena al flauto diritto, Giuseppe Valguarnera alle percussioni storiche e il contralto Aurora Bruno. Saranno eseguiti brani di Pérotin e Ildegarda di Bingen, brani tratti dal Laudario di Cortona, Laudi Filippine e pezzi strumentali dell’epoca.

Quando e dove: Venerdì, 29 Dicembre 2023, alle ore 21:00 presso la Cripta della Cattedrale di Palermo.

Per chi: l'invito è esteso a tutti i cittadini palermitani e ai visitatori presenti in città durante il periodo festivo. Una serata suggestiva per condividere la bellezza della musica e immergersi nell'atmosfera unica della Cripta della Cattedrale.

Come partecipare: i biglietti sono disponibili al prezzo accessibile di €10, comprendenti non solo il concerto ma anche l'opportunità di esplorare la Cripta e il Tesoro della Cattedrale.

Prenotazioni e informazioni: per prenotazioni e ulteriori dettagli, contattare il numero +39.329.80.14.650

Prevendita in loco: La prevendita è disponibile presso la Cattedrale di Palermo nei seguenti orari:

Lunedì - Venerdì: 09:30 – 14:30

Sabato: 09:30 – 18:00

Domenica: 09:00 – 13:00

Acquisto biglietti in loco: è possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa dell'evento presso la Cattedrale di Palermo.

