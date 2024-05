Settimana delle Culture

Convegni, libri e due mostre: il programma della Settimana delle Culture dal 14 al 16 maggio

Dopo le prime inaugurazioni nello scorso weekend delle mostre, personali e collettive, che accompagneranno l'intera durata della Settimana delle Culture, e oltre, ecco srotolarsi il programma tra incontri, visite guidate spettacoli.

Si inizia domani (martedì 14 maggio) con le visite straordinarie dalle 9.30 alle 12, all’Abbazia di San Martino delle Scale; alle 18 a Villa Zito presentazione del libro "Paesaggi del Belìce" pubblicato da Fondazione Orestiadi e MIC, monografia che raccoglie e presenta in un’unica cornice i 25 siti (musei, riserve naturali, parchi archeologici e altri luoghi della cultura) aderenti alla Rete Belicina; opera a più mani tra esperti, paesaggisti, critici e storici, modera Maria Antonietta Spadaro con Antonio Di Lorenzo, coordinatore regionale ICOM e Giuseppe Maiorana, presidente della Rete museale e naturale belicina.

Domani sera alle 18 all’UCAI (cripta di San Giorgio de’ Genovesi), lectura Dantis e interventi musicali a partire dal XXXIII Canto dell’Inferno, con protagonista il Conte Ugolino. A cura di Maurizio Muraglia, Laura Mollica, Marco Pavone. Lo stesso giorno, ma alle 20.30 a San Mattia ai Crociferi, “Cassandra Style, ovvero: perché volli a tutti i costi esserci” spettacolo corale ambientato in un “day after” in cui si muovono cinque stralunati personaggi, ognuno rappresenta Cassandra. Il testo è il risultato del laboratorio condotto dalla regista e attrice Maria Teresa de Sanctis, con inserimenti tratti da “Cassandra” di Christa Wolf , “Monologo per Cassandra” di Wislawa Szymborska e versi della poetessa afghana Nadia Anjuman. In scena, al fianco della De Sanctis, Loredana Azzaro, Alessandra Di Pietra, Rosanna Nasta, Antonio Tornabene e Rosanna Vassallo.

Alle 21 nella chiesa di San Giovanni Decollato si esibirà il duo pianistico Giordano-Grammatico con un’antologia delle più celebri composizioni per due pianoforti attraverso autori, stili, forme musicali ed epoche diverse.

Mercoledì (15 maggio) Si inizia alle 15.30 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, dove il Lions Club Palermo Mediterranea ha organizzato il convegno “Il mare: le sue risorse, le sue criticità” sullo stato dell’arte delle coste e un focus particolare sul recupero della Costa sud. Saluti istituzionali: Cristina Alga (direttore dell’Ecomuseo), Giampiero Cannella (vice sindaco e Assessore alla Cultura), Raffaele Macauda (comandante Capitaneria di Porto), Giorgio Filippone (presidente Settimana delle Culture), Alfonso Lo Cascio (presidente regionale BCsicilia), Carlo Pezzino Rao (presidente Comitato “Rinascita costa e mare di Palermo”), Cinzia Speciale, presidente della Prima Circoscrizione. Giovanni Alga (delegato del Distretto 108Yb, al service distrettuale “Tutela mare e coste”) introdurrà il documentario “L’inquinamento marino”; parleranno Nicola Silvestre (capo servizio Operazione direzione marittina), Ferdinando Maurici (soprintendente del Mare), Gabriella Cerami Rampolla (archeologo), Gisella Liuzzo (dirigente comunale Ufficio Mare e coste), Silvano Riggio (ordinario di Ecologia, UNIPA), conclude il P.D.G. Gianfranco Amenta.

Alle 18 a Villa Zito, dialogo possibile tra i due patroni della città, Santa Rosalia e San Benedetto il Moro (a 500 anni dalla nascita) attraverso gli scritti di due studiosi, Giovanna Fiume e Gabriele Bonafede.

Giovedì (16 maggio) a Villa Zito si andrà virtualmente fuori porta seguendo il filo di Marcella Croce che parlerà delle piccole perle nascoste nell’isola. Alle 18 all’oratorio di San Lorenzo il monologo “Caravaggio” di e con Sara Favarò, sulla vita di Michelangelo Merisi, attraverso i luoghi che lo hanno visto vivere, in perenne fuga, da Milano a Roma, Napoli, Malta e la Sicilia. Le sue fughe, le risse, la condanna, la morte.

Sempre alle 18 sarà inaugurata nella chiesa di SS. Euno e Giuliano, la mostra “Ti porterò nel sangue” di Allegra Hicks a cura di Mario Codognato: confrontandosi con il luogo l’artista utilizza i due livelli della Chiesa per dare vita ad un racconto che attraverso decodificazioni di segni e suggestioni crea una narrazione fondata sul rapporto tra Sacro e Profano, tra la Vita e la Morte dove trovano collocazione e si riconoscono la Speranza e la Fede. E alle 18.30 all’Istituto Cervantes inaugurazione della bipersonale Contro-Ordine, a cura di Giacomo Fanale, che vede lavorare insieme nella chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, la spagnola Fuencisla Francès, e il siciliano Leopoldo Mazzoleni. Dinamiche di flusso nel caso del progetto artistico di Mazzoleni, e cinetico spaziale per Francès, quale risultato di dinamiche antigravitazionali. Fino al 28 maggio. Da giovedì 16 a domenica 19 maggio, tra la Fondazione Donà delle Rose e Palazzo Drago Airoldi Simone Lingua guiderà un percorso dentro "The Room", installazione site-specific, tra superfici riflettenti e deformanti, grafiche optical e opere luminose. A Palazzo Drago Airoldi un capitolo sulle opere cinetiche dell’artista tra oggetti di antiquariato, modernariato e opere pittoriche.

LE MOSTRE IN CORSO. Fino al 20 maggio al Laboratorio del Museo del Disegno (via Mogia 8), “Asemic Chiudimail” mostra collettiva a cura di Nicolò D’Alessandro ed Enzo Patti, 22 “scritture asemiche” assemblate in 11 pannelli, di particolare interesse per la qualità delle opere, che interesseranno gli amanti del disegno e della scrittura. Espongono Michele Lambo, Giuseppina Riggi, Francesco Ortesi, Tommasina Squadrito, Lorenzo Li Greci, Giovanni Bonanno, Silvana Lunetta, Alfonso Lentini, Davide Ubaldini, Emilio Angelini, Carlo Monastra, Renato Lipari, Roberto Ganci, Agostino Tulumello, Orazio D’Emanuele, Cinzia Farina, Giusto Sucato, Salvatore Salamone, Franco Panella, Giuliana Crocivera, Nicolò D’Alessandro, Enzo Patti.

Due le mostre ospitate all’Archivio Storico comunale: in sala Pollaci il Centro d'arte Raffaello presenta “Picasso erotico”, a cura di Massimiliano Reggiani, fino al 30 maggio. In sala Almeyda, Fossili della terra, personale dell’artista e calligrafo giapponese Nakajima Hiroyuki, a cura di Giacomo Fanale. All’Ecomuseo del Mare, Palermo e il suo porto. Paesaggio, architettura, moli, pontili, imbarcazioni, mostra di 60 taccuini di viaggio sul porto di Palermo. Fino al 19 maggio. A Villa Filippina, “L’istante diventa eternità” collettiva di fotografia a cura di Maria Antonietta Spadaro, fino al 26 maggio. Alla Cappella dell’Incoronazione, “Nuove generazioni”, collettiva di artisti under 35, a cura di Giacomo Fanale e Anna Maria Ruta, fino al 27 maggio.

La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune che ha aperto numerosi siti, con gli Amici dei Musei siciliani e con partner pubblici e privati. Patrocinio della Città di Palermo e dell'Assessorato regionale ai Beni Culturali, con il sostegno di Fondazione Sicilia; sponsor tecnici Alessi e Hotel Europa. Il direttivo è presieduto da Giorgio Filippone e formato da Benedetto Viola (vice presidente e tesoriere), Maurizio Giordano (segretario), Giacomo Fanale, Clara Monroy di Giampilieri, Maria Antonietta Spadaro. Fanno parte del comitato scientifico Francesco Cammalleri, Enza Cilia, Marina Giordano, Massimiliano Marafon Pecoraro, Anna Maria Ruta, Francesca Spatafora, Bernardo Tortorici di Raffadali. Coordinamento organizzativo di Vita Randazzo. E’ presidente onorario Gabriella Renier Filippone, che firmò il primo progetto della manifestazione.

