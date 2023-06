concerti

Da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla, concerto all'Orto Botanico di Palermo del duo Luti e Rovini, fisarmonica e piano

Sarà un percorso profondo, bellissimo e intenso, dal Tango del suo padre fondatore, Carlos Gardel, cantante di origine francese vissuto in Sud America nei primi decenni del Novecento; al Tango Nuevo di Astor Piazzolla, il musicista di origini italiane.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/06/2023 - 00:07:00 Letto 783 volte

Da Carlos Gardel ad Astor Piazzolla, un profondo viaggio nella nascita del Tango Nuevo. Sarà questo il concerto proposto sabato (17 giugno) alle 19 in sala Lanza all’Orto Botanico: il fisarmonicista Endrio Luti e il pianista Federico Rovini proporranno pezzi celebri come Oblivion, Libertango o Adios Nonino per questo quarto e penultimo appuntamento di “Primaestate”, il ciclo di concerti dell’ associazione Kandinskij.

Sarà un percorso profondo, bellissimo e intenso, dal Tango del suo padre fondatore, Carlos Gardel, cantante di origine francese vissuto in Sud America nei primi decenni del Novecento; al Tango Nuevo di Astor Piazzolla, il musicista di origini italiane che rivoluzionò la più significativa forma musicale argentina per la danza, trasformandola in forma d’arte evoluta fino a distaccarsi dai modelli storici della Milonga.

Endrio Luti, fisarmonicista. Si è diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze e ha approfondito i suoi studi con i maestri Salvatore di Gesualdo, Ivano Battiston e Hugo Noth. Ha svolto attività concertistica in numerose città italiane, in Svizzera e Polonia, Belgio, Germania. Si è esibito con varie formazioni cameristiche tra cui l’Ensemble Edgar Varèse nell’esecuzione della Kammermusik n.I di Hindemith al Teatro Regio di Parma. Con l’ensemble strumentale Hyperion si è avvicinato alla musica argentina di Astor Piazzola. Ha fondato il Gruppo Strumentale Ance Libere. Nel 1993 ha inciso le Cuatro Estaciones Porteñas e il concerto dell’Aconcagua di Astor Piazzolla per la Bugari Armando. È docente di fisarmonica classica al Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia.

Federico Rovini, pianista. Come solista e camerista ha suonato come con le più importanti associazioni e istituzioni musicali in Italia, Romania, Lussemburgo, Spagna, Francia, Russia, Germania, Danimarca, Austria, Cina, Paesi Bassi, USA. Ha collaborato con diversi musicisti e cantanti, tra cui i violoncellisti Luca Simoncini e Andrea Nannoni, i clarinettisti Carlo Franceschi e Karl Leister, i violinisti Ruggero Marchesi e Domenico Pierini, i violisti Lorenzo Corti e Fabrizio Merlini. Ha suonato con i Solisti Fiorentini e Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Leone Magiera, Alessandro Pinzauti e Zubin Mehta. Ha insegnato in vari Conservatori e attualmente è docente al Conservatorio di La Spezia, e da novembre scorso, direttore del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.

La rassegna dell’Associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo, è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana (Legge 44/85 Associazioni concertistiche), e ha come partner di prestigio l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana Attività Musicali), la Casa discografica Diafonè, il SiMuA (Sistema Museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione e Coopculture.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!