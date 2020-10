concerto

Davide Cabassi, in concerto a Palermo per ''Insieme Sotto una nuova luce''

Domenica 4 ottobre protagonista Davide Cabassi, in concerto a Palermo per ''Insieme Sotto una nuova luce''.

Prosegue il programma di concerti per pianoforte che l’Associazione Siciliana Amici della Musica presenta in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo. Domenica 4 ottobre alle 20.30 protagonista Davide Cabassi, in concerto a Palermo per Insieme Sotto una nuova luce.

Ex enfant prodige, dopo il debutto a tredici anni con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Milano, Davide Cabassi ha intrapreso una brillante carriera come solista che l'ha portato a esibirsi con le principali orchestre europee e americane.

La prima parte del programma presenta un repertorio dedicato a musica per l'infanzia proponendo due brevi pagine per pianoforte in prima esecuzione assoluta: Die klare lebende Steine (Le chiare pietre viventi) di Giorgio Colombo Taccani, e Lullaby per Chiara, una ninna nanna di Emanuele Delucchi. Quest'ultimo brano è in omaggio a Chiara, figlioletta di Davide Cabassi, recentemente scomparsa.

Seguiranno quattro raccolte pianistiche composte tra inizio ottocento e fine novecento: Kinderszenen op. 15 di Robert Schumann; Children’s Corner, una raccolta di sei pagine che Claude Debussy dedicò alla figlia Chouchou che nel 1908 aveva tre anni; Dulce Refrigerium (sei Lieder spirituali per pianoforte) del compositore milanese Niccolò Castiglioni e per concludere Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij.

Davide Cabassi è top-prize winner della Van Cliburn International Piano Competition 2005. Si è esibito come solista con le più importanti orchestre europee e americane, tra le quali Munchner Philharmoniker, Orchestra Filarmonica della Scala, Neue Philharmonie Westfalen, Russian Chamber Orchestra, Orchestra Verdi Milano, Orchestra della Radio Svizzera di Lugano, collaborando con direttori come Gustav Kuhn, James Conlon, Asher Fisch, Antonello Manacorda, David Coleman, Vladimir Delman, Marco Angius, Daniele Gatti e numerosi altri. In recital ha suonato per le più importanti associazioni musicali italiane ed europee, in più di 35 stati americani, in Argentina, in Cina, in Giappone. Ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche (Radio3, RadioPopolare, Radio Svizzera Italiana, Radio France, Classica Sky) e televisive (RAI UNO, RAI TRE): il canale tematico "Classica" gli ha dedicato uno speciale e due trasmissioni monografiche. È inoltre uno dei protagonisti del film "In the heart of Music" girato in occasione del Cliburn 2005, trasmesso da PBS in tutti gli Stati Uniti e distribuito in Europa da Artè.

Biglietti da 20 a 10 € in vendita su TicketOne.it e presso la biglietteria del Teatro Massimo. Per tutti i concerti "Insieme sotto una nuova luce" le riduzioni previste saranno applicate anche agli abbonati dell'Associazione Siciliana Amici della Musica. Chi ha rinunciato al rimborso dei biglietti e delle quote d’abbonamento potrà usufruire della tariffa ridotta Card Under35.

