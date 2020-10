Domenica 11 ottobre ''Sicilia in 500'' fa tappa a Partinico

Sicilia in 500

Partinico, con il suo pittoresco Borgo Parrini, sarà la prossima tappa di ''Sicilia in 500''.

10/10/2020

Partinico, con il suo pittoresco Borgo Parrini, sarà la prossima tappa di “Sicilia in 500”, progetto di valorizzazione del territorio ideato dalla giornalista professionista Veronica Crocitti, travel blogger per Scorci di Mondo.

“Il progetto Sicilia in 500 è nato con l’idea di raccontare la mia isola attraverso gli occhi delle storiche Cinquecento – ha spiegato la Crocitti – e trasmettere l’amore che io ho per la Sicilia a chi non la conosce o a chi, pur essendo siciliano, la conosce poco”.

Tra le diverse tappe toccate dall’itinerario di Sicilia in 500 spiccano Taormina, Marsala, Ortigia, Cefalù e Montalbano Elicona.

“Ho deciso di fare tappa a Partinico perché ritengo che questo scorcio di Sicilia abbia tanto da raccontare. Borgo Parrini, la Fontana Valguarnera, le tradizioni dei pupari… sono tutti pezzi che compongono un quadro di grande valore storico, artistico e culturale”.

La tappa a Partinico verrà realizzata domenica 11 ottobre e potrà essere seguita sui Canali Social di Scorci di Mondo (Pagina FB - https://www.facebook.com/scorcidimondo) e di Veronica Crocitti (IG @VCrocitti / @scorcidi_mondo), nonché sul Blog www.scorcidimondo.it.

