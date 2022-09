Città Identitarie di Sicilia

Domenica 18 settembre al Museo Riso si parla di Identità Siciliana con Edoardo Sylos Labini

Le “Città Identitarie di Sicilia” saranno al centro di un dibattito che si svolgerà domenica 18 settembre alle ore 18 al Museo di Arte Moderna di Palazzo Riso a Palermo.

L’iniziativa, voluta dall’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, in linea con il lavoro svolto in questi due anni sul recupero dell’identità dei luoghi, è organizzato in collaborazione con la Rivista CulturaIdentità diretta da Edoardo Sylos Labini.

Sarà proprio il Direttore Sylos Labini - attore, regista ed editore e volto noto al pubblico - che nel 2018 ha fondato il movimento culturale CulturaIdentità che presenterà l’incontro a cui parteciperanno oltre a sindaci e amministratori locali anche esperti di Identità siciliana.

In occasione della giornata verrà assegnato il Premio “Città Identitarie” all’Editore Sandro Serradifalco.

Il pomeriggio sarà cadenzato dalle composizioni del Maestro Marco Giliberti di Terrasini, mentre la prof.ssa Lavinia Spalanca, docente di letteratura Italiana al Dipartimento di Scienza della Formazione darà lettura di una selezione di brani scelti aventi come tema l’identità siciliana.

