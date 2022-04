''Essential playing'' con il ''Sergio Munafò 4et'' alla Galleria delle Vittorie

musica live

S'intitola ''Essential playing'' il concerto di sabato 23 Aprile alla Galleria delle Vittorie che avrÓ come protagonista il Sergio Munaf˛ 4et.

S’intitola “Essential playing” il concerto che, dalle 20 alle 23 di sabato 23 Aprile alla Galleria delle Vittorie, avrà come protagonista il Sergio Munafò 4et, quartetto che nasce con il chitarrista e compositore Sergio Munafò, uno tra i più attivi musicisti del panorama jazz siciliana. Prosecutore della "Old school" americana e profondo estimatore del linguaggio di chitarristi bop come Wes Montgomery, Joe Pass, Barney Kessel, Munafò lo è anche di nuove espressioni come Pat Metheny, Mike Stern, Peter Bernstain & John Scofield.

L’idea è quella di riunire musicisti capaci di esprimersi in perfetta armonia con diverse forme di linguaggio. La ritmica è composta anche da Claudio Guarcello al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

