Altare di San Giuseppe

Festa di San Giuseppe, a Palermo visite all'Altare di pane nella Chiesa di San Francesco di Paola

Anche quest'anno verrà allestito l'Altare di San Giuseppe, secondo l'antica tradizione siciliana.

Anche quest'anno verrà allestito l'Altare di San Giuseppe, secondo l'antica tradizione siciliana, organizzato dalle Condomine di Via Tripoli, capitanate da Cenza Oddo Pillitteri, Maria Teresa, Paola, Adriana, Giovanna, Stella e Lucina Lanzara .



La forza della Tradizione e della Solidarietà, un'esperienza edificante e culturale al tempo stesso.



Martedì 19 marzo 2024 in occasione della festa di San Giuseppe presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Palermo



VISITE

Martedì 19 dalle ore 8 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30



DISTRIBUZIONE DEL PANE BENEDETTO: che sarà donato agli avventori durante le seguenti SS. Messe: ore 8.00, ore 10 eore 18.30.



DONAZIONI in spesa varia per i "Poveri" da portare in Chiesa o direttamente ai piedi dell'Altare.

