Festival ''Natale a Palermo'', arriva il Jazz e il cantautorato doc di Sergio Munafò e Pamela Barone

Festival ''Natale a Palermo'', arriva il Jazz e il cantautorato doc di Sergio Munaf˛ e Pamela Barone

Sergio Munaf˛ (chitarra) e Pamela Barone (voce) martedý 3 gennaio all'ex oratorio di San Mattia ai Crociferi per il festival ''Natale a Palermo''.

L’unico concerto di Natale a Palermo - la rassegna che i club service offrono alla città – che lascia il sicuro ambito classico per tuffarsi nel Jazz e nel cantautorato doc. Merito dei suoi protagonisti Sergio Munafò (chitarra) e Pamela Barone (voce) che hanno cucito un bellissimo programma: “Amarsi un po’” attinge il titolo da Lucio Battista, ma è solo una delle tante chiavi di lettura del progetto che ripercorre le song del jazz, la canzone italiana, pop e bossanova, con arrangiamenti originali scritti da Sergio Munafò per la voce di Pamela Barone.

Domani (martedì 3 gennaio) alle 19 nell’ex oratorio di San Mattia ai Crociferi, nel cuore della Kalsa, prenderanno vita pezzi come The love is a losing game, Georgia, September, The girl from Ipanema, Sunny, Alleria, Over the Rainbow, Fortuna, Samba pra Vinicius, Io che amo solo te, Vorrei che fosse amore, Amarsi un po’, Cosa hai messo nel caffè, Valery, Isn’t she lovely, How Deep is Your Love, Incompatibilidade de genius, Something, My love, Blackbird. Ingresso libero.

Sergio Munafò chitarra

Chitarrista e compositore, è stato docente di chitarra jazz al Conservatorio e attualmente insegna al Brass group. Laureato in musica jazz col massimo dei voti, ha registrato 3 dischi, l’ultimo intitolato “Valzer d’amor” prodotto dell’etichetta siciliana Comar 23 e realizzato con Pamela Barone. Ha collaborato con artisti internazionali come chitarrista dell’ Orchestra jazz Siciliana: Eumir Deodato, Diane Schuur, Stefano Bollani, Billy Child , Peter Erskine, Alex Acuna, Ernie Watts, Patti Austin, Dianne Reeves, Martial Solal, Tony Hadley, Jenny B, Roberta Gambarini. Come solista nei combo, ecco alcuni nomi: John Serry, Jandhira Silva, Cheryl Porter, Joanne Pascal, Kiku Collins, Catherine Antoine, Carola Grey, Mark Abrams, Dusko Goykovich, Robertinho De Paula, Gianni Cavallaro Enzo Randisi, Tony Vella, Sandro Di Puccio, Stefano De Bonis, Guido Pistocchi, Paolo Mappa, Pietro Ciancaglini, Francesco Bearzatti, Giovanni Mazzarino, Enzo Zirilli, Gigi Cifarelli, Franco Cerri, Sandro Gibellini, Massimo Farao, Alessandro Presti, Francesco Patti, Vito Giordano, Gaetano Riccobono.

Pamela Barone voce

Studia e si perfeziona presso la scuola “Music Time”. A 18 anni partecipa al programma di Maria De Filippi “Amici” giungendo in finale e partecipando alla trasmissione in diretta. Attualmente frequenta il Conservatorio Scarlatti di Palermo. Diverse sono le esibizioni canore, le apparizioni in TV, i programmi radiofonici dove Pamela riesce a offrire diversi generi musicali (jazz, bossanova, brasiliano, pop e musica italiana d’autore). Ha suonato con Sergio Munafò, Antonio Zarcone, Gigi Cifarelli, Mario Venuti, Claudio Giambruno, Giovanni Conte, Paolo Vicari, Stefano India, Gaspare Palazzolo, Vincenzo Palermo, Alessandro Stagno, Carmelo Salemi, Riccardo Lo Bue.

