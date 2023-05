concerto Francesco Gabban

Francesco Gabbani, due concerti in Sicilia: 10 agosto a Noto e 11 agosto a Marsala

Francesco Gabbani in concerto con ''Ci vuole un fiore'': Il tour estivo toccherà Noto e Marsala.

Avrà inizio a luglio il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani, con cui girerà l'Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour”. Tra le tappe dell’artista anche due location siciliane straordinarie: il cantautore sarà, infatti, grazie all’intuizione di Antonella Miceli e Andrea Randazzo il 10 agosto a Noto e canterà alla Scalinata di Noto e l’11 agosto a Marsala, all’Arena Piazza della Vittoria. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30.

I biglietti per i due concerti sono già in vendita, nei circuiti autorizzati. Con il nuovo tour, che prende il nome dal suo one man show andato in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1, Gabbani prosegue nel suo intento di provare a sensibilizzare il pubblico, attraverso parole e musica, sulle tematiche legate all’ambiente e al futuro del nostro pianeta.

“Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo Ci Vuole un fiore tour - racconta Gabbani - “perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo. Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto, proprio sulle tematiche del rispetto dell'ambiente e il rapporto con la natura.”

Con “Ci vuole un fiore tour” Gabbani tornerà dal vivo dopo gli ultimi concerti tenuti ad ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma e presenterà dal vivo anche il nuovo singolo “L'abitudine” uscito ad aprile nelle radio, e scritto con Fabio Ilacqua.

Il tour è prodotto da Artist first/Albagabba/432. Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da: Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).

