concerti

I notturni di Chopin e le pagine Liszt e Ravel: il 6 febbraio al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo con Paolo Restani

In programma alcune delle composizioni più note di Chopin eseguite da uno dei massimi interpreti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/02/2023 - 00:07:00 Letto 680 volte

Per il pubblico del Turno pomeridiano degli Amici della Musica, lunedì 6 febbraio alle 17.15 al Teatro Politeama Garibaldi, sarà ospite uno dei pianisti più apprezzati di oggi per le sue interpretazioni del repertorio Romantico, Paolo Restani, che eseguirà alcuni dei notturni più celebri di Chopin, l’ultima composizione per pianoforte di Maurice Ravel, Elegie, e due brani da Années de Pèlerinage - Italie di Franz Liszt.

Il vastissimo repertorio di Paolo Restani spazia da Bach ai contemporanei e comprende più di 60 concerti per pianoforte e orchestra e altrettanti programmi di recital. La predilezione per i capolavori del Romanticismo e del Novecento storico lo porta ad affrontare l’opera omnia pianistica di Brahms, oltre che la maggior parte delle composizioni di Chopin, Debussy, Ravel, Rachmaninov, le integrali degli Studi di Chopin, Scriabin, Liszt. Di quest’ultimo compositore è considerato uno dei maggiori interpreti, come testimoniano le oltre 150 esecuzioni dei 12 Etudes d’exécution transcendante. Ha inciso per le maggiori case discografiche e dal 2018 è Artista Steinway.

Il Notturno in do diesis minore op. postuma di Chopin risale al 1830 ed era conosciuto inizialmente come Lento con gran espressione. Brano dedicato a Maria Wodzircski, fu ribattezzato dagli editori come Notturno, sfruttando la grande fama di quella che è la forma più distintiva di Chopin: composizione squisitamente romantica, Chopin l’aveva mutuata dall’irlandese John Field, facendola però così propria da legarla per sempre al suo nome. Con i Notturni il musicista polacco naturalizzato francese, raggiunse la sua più intima espressione, utilizzando la linea melodica che si rifaceva al belcanto italiano ed integrando in essa gli ampi arpeggi e le fioriture che non si limitavano così più ad essere dei semplici abbellimenti. I tre Notturni op. 9, composti fra 1829 e il 1831 e pubblicati alla fine del 1832, sono dedicati a Maria Pleyel, moglie del noto costruttore di pianoforti. Il N. 2, in particolare, è uno dei brani più noti, non solo del catalogo di Chopin, ma dell’intera produzione della storia della musica.

Fonte: Amici della Musica

Fonte Immagine: Amici della Musica

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!