II Edizione del Castellammare Jazz Meeting & Festival 2021

La rassegna durerà tre giorni e vedrà gli artisti salire sul palco di piazzale Stenditoio per i concerti, ci saranno due giorni di laboratori di canto e di pratica orchestrale.

Anche quest’anno prende il via il Castellammare Jazz Meeting & Festival 2021. La rassegna durerà tre giorni e vedrà gli artisti salire sul palco di piazzale Stenditoio per i concerti, mentre presso la sede del comune, in Corso Bernardo Mattarella, ci saranno due giorni di laboratori di canto e di pratica orchestrale.

PROGRAMMA CONCERTI (tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero)

Lunedì 2 agosto alle 20.45, sul palco CARLA RESTIVO 5tet “Paula Project".

Roberta Sava - vocal

Carla Restivo - saxes, pedal board & compositions

Valerio Dainotti - piano & keyboards

Luca Giuffrida - electric bass

Francesco Tavormina – drums

La serata continuerà alle 22.15 con la 10ma Edizione del PREMIO ENZO RANDISI, evento a cui il Direttore Artistico Mimmo Cafiero tiene moltissimo e per il quale è importante precisare che quest’anno non è stato realizzato come in passato il 16 gennaio, giorno del compleanno di Randisi, causa pandemia.

Le prime cinque edizioni del Premio sono state dedicate a giovani che hanno partecipato ad una selezione, vedendo vincitori Daniela Spalletta, Nicola Caminiti, Giovanni Cutello, Federica Foscari, Sam Mortellaro e i Reding Project.

Da quando il Premio si è trasformato in riconoscimento nei confronti di un artista siciliano i premiati sono stati:

Giorgio Rosciglione 2017

2017 Marcello Pellitteri 2018

2018 Nello Toscano 2019

2019 Giuseppe Bellanca 2020

Quest’anno il musicista che sarà premiato per essersi distinto nel corso della sua carriera, sarà Alessandro Presti, trombettista siciliano classe ’88.

A seguire sul palco, in onore a Enzo Randisi, quattro concerti con:

il figlio Riccardo ed il suo RICCARDO RANDISI trio (Riccardo Randisi - piano Riccardo Lo Bue - acoustic bass Gaetano Presti – drums);

trio (Riccardo Randisi - piano Riccardo Lo Bue - acoustic bass Gaetano Presti – drums); KATE WORKER ;

; TONI PISCOPO ;

; ALESSANDRO PRESTI.

Martedì 3 agosto alle 20.45 sul palco MANUELA CIUNNA ’NZUCCARATA

Manuela Ciunna - vocal

Marco Genovese - piano

Edoardo Petracci - acoustic bass

Emanuele Primavera - drums

Alle 22.15 grande serata con gli URBAN FABULA & GEGÈ TELESFORO

Gegè Telesforo - vocal

Seby Burgio - piano

Alberto Fidone -acoustic bass

Peppe Tringali – drums

Mercoledì 4 agosto alle 19.45 la performance del Laboratorio di Pratica Orchestrale della Rassegna con RITA COLLURA & Castellammare Jazz lab Orchestra, special Guest GIANCARLO CANALI.

Alle 20.45 sarà la volta della performance del Laboratorio di Canto della Rassegna con LOREDANA SPATA Jazz Vocal Lab, special Guest CLAUDIO GIAMBRUNO.

Alle 22.15 ultimo concerto con STJEPKO GUT “South Sound Experience”

Stjepko Gut - trumpet

Rino Cirinnà - tenor sax

Marco Grillo - electric guitar

Nello Toscano - acoustic bass

Paolo Vicari - drums

PROGRAMMA LABORATORI

Martedì 3 agosto nella Sala del Cinquecencentenario dalle 10.30 alle 13.30 si terrà il Laboratorio di canto con Loredana Spata, mentre nel Teatro Apollo dalle 10.30 alle 16.30 si terrà il Laboratorio di Pratica Orchestrale con Rita Collura.

Mercoledì 4 agosto nella Sala del Cinquecencentenario dalle 10.30 alle 13.30 si terrà il Laboratorio di canto con Loredana Spata, mentre nel Teatro Apollo dalle 10.30 alle 16.30 si terrà il Laboratorio di Pratica Orchestrale con Rita Collura.

Docenti e Assistenti dei Laboratori: Loredana Spata, Rita Collura, Mimmo Cafiero, Riccardo Lo Bue, Joe Costantino e Sergio Munafò.

I laboratori verranno svolti nel palazzo municipale in Corso Bernardo Mattarella a Castellammare del Golfo (TP)

