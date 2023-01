mostra ceramiche siciliane

Isola delle Femmine, alla Casa Museo Joe Di Maggio mostra di ceramiche siciliane tra Ottocento e Novecento

A Isola delle Femmine, una mostra dal titolo ''Le Maioliche negli anni dei Di Maggio. Ceramiche siciliane tra Ottocento e Novecento''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/01/2023 - 10:57:52 Letto 788 volte

Organizzata da BCsicilia di Isola della Femmine e dall’Associazione Isola Pittsburg Forever si terrà alla Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine, una mostra dal titolo “Le Maioliche negli anni dei Di Maggio. Ceramiche siciliane tra Ottocento e Novecento”.

L’esposizione sarà aperta al pubblico le domeniche del 29 Gennaio e del 5, 12, 19, 26 Febbraio 2023 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Esposti oggetti provenienti dalla collezione privata di Agata Sandrone.

Nella mostra saranno presenti terrecotte di fine Ottocento e inizio Novecento per l’uso quotidiano delle famiglie del tempo, nel periodo in cui la famiglia di Joe Di Maggio risiedeva ancora a Isola delle Femmine prima di trasferirsi in America. Saranno esposti piatti e vasellame della produzione Florio. La fabbrica venne fondata dall'armatore Ignazio Florio, a Palermo, nel 1882. Piatti con il marchio che raffigura un leone, erano quelli delle ceramiche Giachery, l’attività fondata da Vincenzo e sita in via Montepellegrino, con negozio in piazza Meli. Produceva sempre con il proprio marchio ceramiche per la Ginori. Chiuse l'attività tra gli anni 1922-23 e venne assorbita dalla Richard. La mostra sarà impreziosita dall’esposizione di un abito di fine Ottocento.

Ingresso Libero. Per informazioni e prenotazioni Tel. 320.9089061 - Email: isoladellefemmine@bcsicilia.it.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!