La danza internazionale irrompe al Mercurio Festival con Sasha Waltz & Guests

La celebre compagnia di danza approda a Palermo con ''In C'', uno dei suoi spettacoli pił iconici che ha girato il mondo e che sarą declinato in una versione prodotta specificatamente per il festival.

La grande danza internazionale irrompe a Mercurio Festival con Sasha Waltz & Guests, in programma venerdì 29 settembre allo Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa alle ore 21.00

Progetto speciale in collaborazione con il Goethe-Institut di Palermo, la celebre compagnia di danza approda a Palermo con In C, uno dei suoi spettacoli più iconici che ha girato il mondo e che sarà declinato in una versione prodotta specificatamente per il festival, mettendo in pratica il metodo di produzione artistica flessibile e innovativa della grande coreografa, danzatrice e regista tedesca.

Nel lavoro, Sasha Waltz si confronta con l’omonimo brano del musicista e compositore Terry Riley, considerato il primo pezzo di musica minimalista (1964). Su questa pietra miliare della storia della musica, Waltz e i danzatori della sua compagnia hanno sviluppato un lavoro coreografico che segue una struttura altrettanto variabile, volutamente progettata per non essere un pezzo scenico finito, ma in continua evoluzione. Il risultato è un sistema sperimentale di 53 figure coreografiche che si inseriscono all’interno di una improvvisazione strutturata, un sistema dinamico e modulare adattabile in tempi e formati diversi.

In C sarà presentato a Palermo in nuova versione site specific, all’esito di una specifica formazione condotta in città nelle settimane precedenti al festival da Michal Mualem danzatrice, assistente e stretta collaboratrice di Sasha Waltz, con dieci danzatori e danzatrici.

