La Domenica Favorita, il programma del quarto appuntamento

Il quarto appuntamento dell'edizione 2021 della manifestazione La Domenica Favorita, si annuncia ricco di eventi.

“C’è chi viene semplicemente per fare una passeggiata, chi per fare sport, chi per far giocare i propri bambini, chi invece per seguire gli spettacoli. Non solo con il bel tempo, ma anche con il meteo incerto, il Parco attrae tante famiglie che stanno scoprendo, grazie alla Domenica Favorita, un'area di pregio naturalistico e culturale “a km zero”.

Palermo ha certamente bisogno del Parco se vuole migliorare la qualità della vita dei propri cittadini.

Ci impegneremo affinché la Favorita non viva solo la domenica ma viva tutto l’anno”.

Con queste parole, Marco Lampasona, Fabio Corsini, Nicola Tricomi, Comitato dei Fondatori La Domenica Favorita invitano tutti Domenica 24 ottobre al 4° appuntamento dell’edizione 2021 de La Domenica Favorita, il Progetto di Valorizzazione del Parco Reale della Favorita, che grazie all'impegno e alla collaborazione di Istituzioni, Enti, Associazioni, offre in ogni suo appuntamento numerose attività che hanno al centro cultura, natura, sport benessere e intrattenimento.

Questa settimana vi segnaliamo:

Area ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Dalle 9.00 alle 18.00 presso lo Stand allestito dinanzi al Museo Pitrè avrà luogo la manifestazione culturale LibrOvunque (www.librovunque.it), uno spazio di lettura, consultazioni testi, prestito libri e internet point.

In tale contesto si segnalano:

Ore 11.00 Presentazione Libro “Guida ai Giardini pubblici di Palermo” di Rosanna Pirajno e Arturo Flaibani

Ore 12.00 la Presentazione Libro “Palermo. Biografia progettuale di una città aumentata” del prof. Maurizio Carta

Area LABORATORI, WORKSHOP, AMBIENTE

Dalle ore 10.30 presso l’Atrio di Villa Niscemi il Teatro Massimo organizzerà dei laboratori che prevedono una narrazione per parole e canto” dell'opera Il barbiere di Siviglia.

Una cantante e un'attrice, attraverso l'esecuzione di alcuni brani dell'opera e la narrazione della trama, offrono un'occasione di ascolto e un percorso di avvicinamento a Il barbiere di Siviglia.

Dopo la narrazione i bambini elaborano i contenuti dell'opera attraverso un laboratorio manuale.

I bambini sono stimolati da una animatrice a rappresentare con tempere e pennarelli i passaggi che li hanno coinvolti maggiormente.

L'incontro è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Il numero massimo dei partecipanti è di 15 bambini per laboratorio. Per l'intera durata del laboratorio sono presenti tre operatori: una cantante, un'attrice e un’animatrice.

La durata è di circa un'ora e ha il costo di € 5,00.

Il biglietto si potrà acquisire presso la biglietteria del Teatro Massimo tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30 o direttamente domenica sul luogo.

1° LABORATORIO ORE 10:30

2° LABORATORIO ORE 12:00

Dalle 11.00 alle 13.30 nel cortile interno del Museo Pitrè, avrà luogo la narrazione teatralizzata di fiabe siciliane con l'uso di tele scenografiche e accompagnamento musicale.

L'attività culturale che vuole contribuire alla promozione del patrimonio fiabistico siciliano, è organizzata a cura di Frida Kahlo Palermo APS, Circolo Arci e Diffusione Nuove Iniziative di Teresa Cavallaro

Area SALUTE E BENESSERE

Presso il viale di Villa Niscemi, durante tutta la durata della manifestazione, continua il servizio Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ASP 6 che prevede: Vaccinazione Anticovid: siero Pfizer, sia prima sia seconda dose, senza prenotazione e con accesso diretto; rilascio green pass; screening mammografico 50-69 anni; screening colon retto 50-69 distribuzione Soft test; screening tumore collo dell'utero 25-64 anni di età.

Area SPETTACOLI

Dalle 11.30 alle 12.15 presso la Cappella del Museo Pitrè, si esibirà il Kleos Quartet dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, Musiche di Bach, Mozart, Faurè.

Dalle 11.15 presso l'area antistante Villa Niscemi ancora una volta presenti i Picciotti della Lapa dei Ditirammu.

Area SPORT e GIOCHI

Dalle 9,30 presso il Campo Ostacoli le numerose attività wellness experiences per adulti e bambini a cura di Palestre Body Studio.

Dalle 10,00 presso Villa Niscemi Arrampicata su torre alta 8 metri a quattro facce di difficoltà crescente, a cura di Scalart SSD.

Lo staff fornirà sia l'imbracatura necessaria sia l'assistenza per tutto il percorso dell'arrampicata.

Area VISITE CULTURALI E NATURALISTICHE

Dalle 09.00 alle 13.00 a cura di AGT Associazione Guide Turistiche e GTA Guide Turistiche Abilitate l'iniziativa “Alla scoperta del Parco e dei suoi monumenti". Visite guidate del piano nobile di Villa Niscemi e attraversamento del Parco evidenziando le vicende storiche dello stesso (nascita, villeggiatura nella Piana dei Colli, sistemi produttivi e agricoli in uso nel settecento).

A seguire "il Patriarca della Favorita e la Fontana di Ercole” Punto di ritrovo: ingresso di Villa Niscemi.

Orari di inizio: I visita ore 10.00, II visita ore 11.00.

Per maggiori informazioni: wapp al 339 4795327 o al 351 9391643 - 335 8111954.

Dalle 10 alle 13,00 il FAI, Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Palermo, propone le visite guidate allo Stadio Renzo Barbera.

È fortemente consigliata la prenotazione: https://faiprenotazioni.fondoambiente. it.

Punto di ritrovo: ingresso dello Stadio renzo Barbera.

Per maggiori informazioni: palermo@delegazionefai.fondoambiente.it

Inoltre, anche questa domenica, grazie all'accordo stretto con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, si potrà ritirare il coupon con codice promozionale ladomenicafavorita2021, che darà la possibilità di assistere a un concerto al Politeama Garibaldi, pagando la cifra simbolica di € 5,00 a persona, in qualsiasi settore secondo disponibilità. Il concerto fruibile è quello diretto dalla Direttrice Gianna Fratta, con Daniel Rivera e Martha Argerich al pianoforte, domenica 31 ottobre alle ore 18.00.

(Vi ricordiamo che per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del Green Pass e che il coupon con codice promozionale ladomenicafavorita2021 potrà essere ritirato presso i nostri punti informazione, La Domenica Favorita, collocati a Villa Niscemi, Palazzina Cinese e Campo Ostacoli, nel corso dell'intero orario di svolgimento della manifestazione.

Vi ricordiamo che dalle 8,30 alle 14,30 il Parco sarà chiuso al traffico e che sarà attivo il servizio navetta gratuita per spostarsi nelle varie aree.

