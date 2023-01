concerto di Natale

La magia del Natale raccontata dal coro e dall'orchestra giovanile dell'associazione ''Teatro dei Ragazzi''

Una delle iniziative del ricco cartellone delle iniziative natalizie proposte dal Comune di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/01/2023 - 00:31:23 Letto 742 volte

Due pomeriggi per vivere ancora la magia del Natale attraverso la voce e la musica regalata dai più piccoli. Sarà, infatti, raccontata dai bambini del Coro e dell’Orchestra dell’associazione “APS Teatro dei Ragazzi” in collaborazione con l’APS “Le Balate” la storia di una ricorrenza ricca di fascino e mistero.

Alle 16 di mercoledì 4 nella parrocchia di “San Nicolò all’Albergheria”, in via Nunzio Nasi, e alle 16 di giovedì 5 gennaio nella parrocchia di “Santa Maria della Pietà”, in via Torremuzza, alla Kalsa, si potranno vivere due momenti grazie ai quali immergersi ancora nell’atmosfera delle festività accompagnati dalle musiche della tradizione popolare.

I concerti fanno parte del ricco cartellone di iniziative proposte dal Comune di Palermo per il Natale 2022. Ingresso libero.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!