''Le terre di Ulisse'' a cura dell'Arianna Art Ensemble: un viaggio musicale alla riscoperta delle antiche musiche del mediterraneo

Uno spettacolo in programma il 7 maggio, alle 19.00, all’Oratorio di Santa Cita, per la XII Stagione MusicaMente

La XIIesima stagione dell’associazione MusicaMente prosegue il 7 maggio all'Oratorio di Santa Cita, a Palermo, alle 19, con lo spettacolo "Le Terre di Ulisse" a cura dell'Arianna Art Ensemble.

Protagonisti saranno Debora Troia, canto e recitazione, Federico Brigantino, al violino, Mario Crispi agli strumenti a fiato etnici, Paolo Rigano alla chitarra barocca, Silvio Natoli, al colascione, bouzouki e oud, Cinzia Guarino al clavicembalo e Kanun e Giuseppe Valguarnera alle percussioni, la consulenza alla messa in scena è del regista napoletano Gigi Di Luca.

Lo spettacolo è un viaggio musicale alla riscoperta delle antiche musiche del mediterraneo. Dodici miniature in musica, in un rincorrersi di echi e di rimandi, nell’interminato gioco di tradizione ed originalità, nel succedersi di un canto festoso e di note languide e nostalgiche, di armonie vaporose, ricche di ritmi e contaminazioni. Esse ci ricongiungono alla memoria di luoghi che hanno sostenuto e tramandato le aspirazioni più generose e vitali degli umani.

I brani musicali in programma, preceduti da alcuni versi dell’Odissea che si riferiscono alle zone geografiche da cui essi provengono, sono il frutto di una ricerca musicologica sonora ed espressiva di Paolo Rigano che si sviluppa in varie direzioni, attraverso un percorso che unisce brani e strumenti antichi europei a strumenti tradizionali di altre culture mediterranee.

Per compiere questo viaggio Rigano si è fatto ispirare da un grande amante del mare, dei viaggi e del mediterraneo: Ulisse. Omero nell’Odissea racconta il viaggio fantastico di Ulisse, frutto della sua vena poetica ed immaginazione, ma probabilmente anche dei racconti dei primi navigatori greci, che proprio nel periodo in cui si pensa sia stata scritta l’Odissea, cominciarono ad esplorare il Mediterraneo e a fondare le prime colonie in Italia.

Questo concerto è frutto della collaborazione tra l’Arianna Art Ensemble ed il polistrumentista Mario Crispi, musicista esperto di musica etnica e fondatore del gruppo musicale Agricantus, che suonerà 10 strumenti a fiato etnici.

Questa mescolanza armoniosa, che è metafora di integrazione culturale, viene proposta nell’ottica in cui solo attraverso la conoscenza e il rispetto delle culture diverse si può davvero costruire un punto di incontro ed un’atmosfera di pace e solidarietà tra i popoli.

