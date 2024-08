Libro Fest Villaggio Letterario

''Libro Fest Villaggio Letterario'' a Ustica, un ricco fine settimana fra misteri dei villaggi preistorici spiegati ai ragazzi, incontri culturali e presentazioni di libri

Il ricco fine settimana inizierà venerdì 9 agosto, nel Villaggio preistorico dei Faraglioni di Ustica, diretto da Domenico Targia dove prosegue la due-giorni di laboratori, visite guidate e mostra dedicate ai villaggi preistorici delle isole del Mediterraneo.

Sono numerose le iniziative in programma nei prossimi giorni per il “Libro Fest Villaggio Letterario” di Ustica, il festival ideato e coordinato da Anna Russolillo, quest’anno incentrato sul grande tema dei vulcani. La rassegna è in corso fino al 23 agosto. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Il ricco fine settimana inizierà venerdì 9 agosto, nel Villaggio preistorico dei Faraglioni di Ustica, diretto da Domenico Targia dove prosegue la due-giorni di laboratori, visite guidate e mostra dedicate ai villaggi preistorici delle isole del Mediterraneo. Le iniziative inizieranno a partire dalle 9.30 all’interno della seconda edizione della rassegna “Archeologia Terracquea”, intitolata “Preistoria facile per i ragazzi: misteri dei villaggi preistorici. Le isole della Sicilia e della Campania dell’età del Bronzo” curata da Anna Russolillo e Anna Abbate, in collaborazione con Franco Foresta Martin. In particolare, l’esposizione affronta uno tra i temi più caratteristici e peculiari della storia della Sicilia e della Campania antica: i siti di Ustica, Pantelleria, Lipari, Procida, Ischia, che collocano le due regioni all’interno di dinamiche di grande portata, anche a livello internazionale, per la conoscenza, lo studio e la valorizzazione di una tappa basilare del popolamento umano in Europa.

Sempre venerdì 9 agosto, alle ore 18, incontro del/al Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica (via Refugio, 29) su “La storia e l’opera di Petro Marko” (scrittore albanese inviato a Ustica come prigioniero nel 1942-1943): previsti gli interventi dei proff. Aurel Plasari, Matteo Mandalà, Liboria Di Baudo, Aldo Messina. Modera il presidente del Centro studi, Vito Ailara.

Sabato 10 agosto, alle ore 18, presso l’Area Marina Protetta Presentazione dei libri dedicati alla storia geologica di Ustica e dei Campi Flegrei: “Usticino. Il ciottolo che racconta la storia geologica di Ustica”, di Franco Foresta Martin e Patrizia Polizzi, e “Flegrella. La caldera che racconta la storia geologica dei Campi Flegrei” di Franco Foresta Martin, Sandro de Vita e Anna Russolillo.

Lunedì 12 agosto, alle 18, presso il Centro Studi di Ustica (via Refugio, 29) si terrà la presentazione della rivista “Lettera”. Si presenta il n.65 della rivista del Centro studi, associazione che ebbe come primo presidente Franco Foresta Martin, che valorizza il ricco patrimonio storico di Ustica crocevia di studiosi.

