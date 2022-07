musica jazz

Lighea - I Giardini di Villa Lampedusa, con Raffaele Scibilia e la sua fisarmonica si va dal gipsy al latin jazz

Un'occasione per conoscere un’artista la cui passione per la musica comincia all’età di 10 anni e non finisce mai, anzi cresce sempre di più.

Un repertorio che spazia dall’argentino al gipsy jazz, passando attraverso il brasilian jazz e il latin jazz, rendendo “Lighea - I Giardini di Villa Lampedusa” un luogo nel quale perdersi nel tempo.

S’intitola “FISA Bar” la serata che, dalle 20 alle 23 di mercoledì 27 Luglio, avrà come protagonista Raffaele Scibilia con la sua fisarmonica.

Per partecipare all’evento godendo dell’aperitivo che renderà perfetto il tutto, prenotare al cell. 333.678 8465.

