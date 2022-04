musica

''Lo so ... 20 anni SENZA TE'', il ritorno live del cantautore palermitano Andrea Gioè

Un concerto intimo che vedrà alternare le sue canzoni tra banjo, mandolino, ukulele, chitarra 11 corde, chitarra acustica e armonica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2022 - 12:25:56 Letto 764 volte

Il cantautore Palermitano, torna live proprio in un giorno per lui molto particolare.

Il 7 Maggio 2022 sono 20 anni esatti dalla scomparsa di sua madre e un po' per esorcizzare questo momento triste, Gioè si presenta al pubblico della Modern Music Academy di Palermo in "Assolo".

Un concerto intimo che vedrà alternare le sue canzoni tra banjo, mandolino, ukulele, chitarra 11 corde, chitarra acustica e armonica.

Per l'occasione ne approfitterà per far ascoltare in anteprima alcune canzoni del nuovo album "Sei il bene" in uscita il 23 Agosto.

Ad aprire il concerto di Gioè saranno alcuni artisti scelti da AIA Artists.

"Cara MAMMA Voglio reagire A Testa Alta. Attraverso le mie canzoni uno dei miei infiniti modi per renderti omaggio in uno dei giorni più bui della mia vita", ha dichiarato l'artista Andrea Gioè.

Il 7 Maggio alle ore 23:30 presso la Modern Music Academy di Palermo sarà l’occasione più bella per tornare live e riabbracciare tutti gli amici che aspettano un mio ritorno dal vivo dal 2018.

Ingresso su Invito (richiedi l'invito scrivendo su whatsapp al 3280650408)

L'evento è in collaborazione con AIA Artists & Audiocoop.

Prodotto da A.G. Production di Andrea Gioè

Segui i dettagli su Facebook: https://fb.me/e/31BouKIzf





< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!