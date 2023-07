Urban Theatre

L'Urban Theatre di via Torrearsa entra nel vivo della rassegna: ogni sera una forma di intrattenimento culturale

L'Urban Theatre di via Torrearsa: un salotto, un teatro, ma anche un'isola pedonale, senza macchine, con panchine e fiori, e un palcoscenico pronto ad accogliere artisti.

L'Urban Theatre di via Torrearsa questa settimana entra nel vivo della rassegna, ogni sera fino al 31 di agosto, dalle 19 alle 22, propone una forma di intrattenimento culturale: musicale, teatrale, ma anche presentazioni di libri e incontri. La via Torrearsa ha trovato una nuova dimensione, senza auto, conviviale, ma anche più legata alla stagione estiva, alla voglia di uscire e fare due passi per incontrare gente e con l'occasione ascoltare buona musica o un monologo dal vivo.



Mercoledì 12 luglio verrà inaugurato "L'open piano", un pianoforte a coda messo a disposizione di chiunque abbia voglia di condividere della buona musica, l'inaugurazione sarà realizzata grazie alla presenza di giovani studenti del Conservatorio "Alessandro Scarlatti", che eseguiranno alcuni brani al pianoforte a coda che si trova sul palco prima di lasciarlo a disposizione di tutti.



Giovedì 13 luglio, inaugura anche la rassegna "Penne Emotive", rassegna musicale con sei cantautori emergenti del CET di Mogol e alcune band emergenti palermitane, con la direzione artistica di Carmelo Piraino. Questo primo appuntamento sarà una serata-laboratorio dove ascolteremo questi giovanissimi cantautori appassionati che cantano le loro storie senza filtri in maniera onesta, sincera e autentica.



Il 14 luglio alle 21, la giornata della patrona di Palermo, andrà in scena uno spettacolo dedicato a Santa Rosalia. "Di Palermu vinni Rusulia" di e con Francesca Picciurro, Marzia Cillari e Mari Salvato. Uno spettacolo in cui l’attrice Francesca Picciurro, la cantante Marzia Cillari e la fisarmonicista Mari Salvato, attraverso musiche e testi, sia inediti che tradizionali, accompagnano lo spettatore in un viaggio attraverso alcune tradizioni Palermitane, siano esse culinarie, siano esse legate ai santi compatroni, con un’ovvia e particolare attenzione alla Santa Patrona di Palermo, la Santuzza Rusulia, indiscussa protagonista di canti e cunti di questo progetto.



Sabato 15 luglio sarà la volta del concerto del "Magnetic Trio Jazz", il noto sassofonista e compositore siciliano Gianni Gebbia ha creato questo trio nel 2013 con lo scopo di concentrarsi sulle proprie composizioni e melodie sviluppate in un lunghissimo arco di tempo dai primi anni 80 ad oggi attraversando le esperienze musicali più disparate: dal folk alla world music, dall’improvvisazione radicale al jazz contemporaneo.



Mentre domenica 16 a solcare il palco dell'Urban Theatre saranno le cantanti “RobertaSava4et” - Traditional Jazz Songs - con Roberta Sava, voce; Aki Spataro, pianoforte; Davide Inguaggiato, contrabbasso; Paolo Vicari, Batteria. Propone un repertorio dedicato ai classici della musica jazz, un excursus musicale che parte dalla “Swing Era” al “BeBop”, risaltando bellezza melodica e armonica attraverso il ritmo incalzante dello swing e il sound degli anni ‘30 e ‘40. Verranno omaggiate alcune delle più grandi interpreti della canzone americana: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, Anita O’Day che hanno cantato i più celebri compositori della storia del jazz!



Lunedì 17 in via Torrearsa ci sarà musica d'ambiente e giochi di luce ad intrattenere i passanti.



L'associazione di alcuni commercianti, promotrice dell'iniziativa prende il nome dalla via, l'associazione "Torrearsa", per l'appunto, per realizzare questo ambizioso progetto e processo si è fatta affiancare da

