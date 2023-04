BaRock Festival

Morgan, Le Vibrazioni e il Coro Lirico Siciliano al BaRock Festival di Piazza Armerina

Tre giorni di concerti e performance con l'idea di far dialogare due mondi espressivi apparentemente distanti come il Barocco e il Rock.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2023 - 00:11:00 Letto 724 volte

Dal 28 al 30 aprile il “BaRock Festival” animerà le strade e le piazze della città di Piazza Armerina. Tre giorni di concerti e performance con l’idea di far dialogare due mondi espressivi apparentemente distanti come il Barocco e il Rock per valorizzare, attraverso la musica, le bellezze architettoniche e artistiche presenti in un territorio noto in tutto il mondo per l’avvolgente bellezza dei mosaici della Villa Romana del Casale inserita dall’Unesco nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si esibiranno, tra gli altri, Morgan, Le Vibrazioni e il Coro Lirico Siciliano.

Per l’occasione giovani artisti provenienti dalle Accademie di Belle Arti italiane e da Centri di Alta formazione artistica accenderanno con le loro “Luci d’Artista” i riflettori in luoghi abbandonati, mettendo in moto un processo di rigenerazione ambientale e urbana.

