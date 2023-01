Morte Biagio Conte: camera ardente dalle 16, i funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 17 gennaio

Biagio Conte

I funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 17 gennaio 2023.

La salma di Biagio Conte si trova nella chiesa della comunità di Via Decollati n.29, denominata “La Cittadella del Povero e della Speranza” dove i cittadini potranno rendere omaggio oggi a partire dalle ore 16.00 sino alle ore 19.00. A partire da domani, le visite avverranno dalle 9.00 alle 19.00.

I funerali saranno celebrati in Cattedrale martedì 17 gennaio 2023, alle ore 10.30. La salma, lunedì 16 gennaio, alle ore 19.00, verrà condotta a spalla dalla comunità di via Decollati fino alla Cattedrale con il seguente itinerario: via Decollati, corso dei Mille, via Balsamo, piazza Giulio Cesare, via Roma, corso Vittorio Emanuele.



Per favorire l'afflusso in via Decollati sono stati predisposti due servizi gratuiti di navetta, che saranno attivi dalle ore 15.30 odierne. Il primo sarà operativo dal parcheggio Basile ed il secondo dal Foro Italico, altezza via Lincoln - ex Hotel Jolly. Le navette effettueranno il servizio di andata e ritorno, così da consentire di parcheggiare le autovetture private nelle zone predisposte adiacenti ai due capolinea. Le navette dirette alla chiesa lasceranno i fedeli all’imbocco di via Decollati adiacente a Corso dei Mille. Le navette che riaccompagneranno gli astanti dalla chiesa ai due capolinea saranno predisposte dal lato opposto, all’intersezione tra la via Oreto e la Via Mario Orso Corbino.



Nel dettaglio, l’ufficio Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico di Massa ha disposto – “fino a cessata esigenza” - l’istituzione dei seguenti percorsi provvisori:



Istituzione di percorso provvisorio con capolinea presso il Parcheggio Basile – via Ernesto Basile – C.so Tukory – a dx via G. Arcoleo – a sx via S. Marino – via Carlo Pisacane – a dx via Marinuzzi – a sx via Bergamo – a sx via Oreto (capolinea) via Oreto (capolinea) – Corso Tukory - via Ernesto Basile – Parcheggio Basile (capolinea);



Istituzione di percorso provvisorio con capolinea presso Foro Umberto I (Altezza Kalesa) (capolinea) – a dx via Lincoln – P.zza G. Cesare – Corso Tukory – a sx a via G. Arcoleo – a sx via S. Marino – via Carlo Pisacane – a dx via Marinuzzi – a sx via Bergamo – a sx via Oreto (capolinea). via Oreto (capolinea) – P.zza Giulio Cesare – via Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx via Lincoln – a dx Foro Umberto I – inversione di marcia –altezza via Alloro - FORO UMBERTO I (Altezza Kalesa) (capolinea).



Via Oreto sul lato destro, secondo il senso di marcia altezza Fermata “Oreto – Bergamo”: istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0-24;



Foro Umberto I sul lato destro, secondo il senso di marcia altezza Kalesa: istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta 0-24.



Inoltre, è stato disposto nelle seguenti vie, “sino a cessate esigenze”:



Foro Italico

Divieto di sosta con rimozione forzata – carreggiata sud (lato monte) nel tratto compreso tra via Lincoln e piazza Tumminello e tra piazza Kalsa e via Lincoln



Via Filippo Patti

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dell’intera via



Via Decollati

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – dell’intera via (da via Oreto a corso dei Mille)



Via Bergamo

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – nel tratto compreso tra via Agostino Gallo e via Oreto



Via Oreto

Divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – nel tratto compreso tra via Bergamo e via Luigi Manfredi (direzione via Stazzone lato destro) e nel tratto compreso tra via Decollati e via G.B. Odierna.

