Festa di Primavera

Palermo, a Piazza San Lorenzo la ''Festa di Primavera'': un pomeriggio di sport, salute, cultura, giochi e degustazioni

Giorno 20 Maggio a partire dalle ore 16 tutti in piazza San Lorenzo per la "Festa di Primavera", per un pomeriggio di sport, salute, cultura, giochi e degustazioni!

Piazza San Lorenzo si animerà, prendendo vita per fare da cornice a questa bellissima iniziativa. Un occasione per stare insieme, un motivo per essere comunità.

