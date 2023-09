musical

Palermo, al Nuovo Teatro Orione il musical ''A Million Dreams''

Un musical inedito interamente scritto e realizzato dai ragazzi di AFK (16-26 anni) che hanno anche riadattato i testi musicali della colonna sonora prevalentemente tratta dal film ''The Greatest Showman''.

La storia proposta è in qualche modo una lezione di vita alla quale dovremmo sempre attenerci. Il desiderio di seguire i propri sogni e obiettivi cercando di non farsi abbagliare dall'ambizione.

Don't dream it, be it! Non sognatelo siatelo!

Questo è il filo conduttore che vedrà una giovane coppia impegnata ad abbattere i muri dettati dagli stereotipi di una falsa normalità dando vita ad un ambizioso progetto che permetta a tutti di trovare uno spazio esclusivo in cui accrescere il proprio talento, un posto chiamato "casa". Incontreremo artisti di strada, gente comune, ognuno con la propria storia unica, tutti legati da un unico sogno: riscattare se stessi inseguendo le proprie passioni.

Sabato 23 settembre 2023

Due spettacoli: ore 17:30 e ore 21:00

Nuovo Teatro Orione, via Don Orione 5, Palermo

Il ricavato dagli spettacoli sarà interamente devoluto alla Comunità La Zattera, alla Cooperativa sociale Autismi e alla AGSAS onlus - Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali.

