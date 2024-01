teatro

Palermo, al Piccolo Teatro Patafisico ''Il Ciarlatano'' del duo Vaccarino-Vitrano con la rivisitazione del Mago di Oz

''Il Ciarlatano'' di e con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano, liberamente ispirato a ''Il meraviglioso Mago di Oz'' di Lyman Frank Baum.

Nuovo appuntamento domenica 14 gennaio 2024 con la nostra stagione di teatro per le nuove generazioni “Adesso prendo il volo” con il duo Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano e “Il ciarlatano”, la loro personalissima rivisitazione di un grande classico della letteratura per l’infanzia: Il Mago di Oz

“E se ti dicessi, cara bambina, che in questo paese, c'è una casa più bella della tua?”

Una vocina nella testolina di Dorotea continuava a ripeterle che forse da qualche parte c'èra una casa più bella della sua.

Ma Dorotea e il suo cagnolino non fanno in tempo a capire da dove arrivi questa voce, quando vengono subito catapultati da un ciclone, in un paese lontano, molto diverso dal loro. Qui tutto non è grigio come in Kansas ma ogni città ha un colore diverso, ed è abitato da esseri bizzarri che portano nel cuore desideri diversi.

Dorotea vivrà un'esperienza unica e irripetibile, capirà l'importanza di sognare e di avere dei desideri… ma qual è davvero il suo desiderio?

C'è chi desidera un cuore, chi un cervello, chi un po' di coraggio in più, chi come lei, semplicemente di tornare a casa...

Perché per quanto grigia possa essere, non esiste posto migliore della propria casa…

INFO:

Domenica 14 gennaio 2024, ore 16.30 e 18.00 al Piccolo Teatro Patafisico.

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 - Palermo.

Uno spettacolo per tutti, dai 5 anni.

Ingresso € 6,00 per i soci - su prenotazione

