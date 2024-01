Teatro

Palermo, al Teatro alla Guilla va in scena ''Il principino''

Spettacolo ispirato a una delle storie più famose per grandi e piccini ''Il Piccolo principe'' di Antoine De Saint – Exupéry.

Al Teatro alla Guilla nel cuore del quartiere Capo. Venerdi 5 e sabato 6 gennaio alle 18 ''Il principino'', spettacolo ispirato a una delle storie più famose per grandi e piccini "Il Piccolo principe" di Antoine De Saint – Exupéry, la regia è curata da Valerio Strati. in scena gli attori Marzia Coniglio e Daniele Profeta.

Lo spettacolo è adatto a bambini dagli otto anni in su. La manifestazione rientra tra le iniziative promosse dal Comune di Palermo - Assessorato alla Cultura di cui all’ “Avviso Pubblico Esplorativo – Manifestazione di Interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le Festività Natalizie 2023 e di Fine Anno”

Lo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti.

