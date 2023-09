Sponde Sonore

Palermo, all'Averna Spazio Open prende il via ''Sponde Sonore Festival: Musiche per comunità che resistono''

Quattro concerti che diventano un mini cartellone col titolo ''Musiche per comunità che resistono''.

Quattro eventi con grandi nomi della world music per ballare, ascoltare e riflettere. Come già lo scorso anno Arci Tavola Tonda chiude la sua rassegna Sponde Sonore, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con un festival in programma dal 6 all’11 settembre all’Averna Spazio Open dei Cantieri Culturali della Zisa: 4 concerti che diventano un mini cartellone col titolo “Musiche per comunità che resistono”.

“Un titolo - dice il direttore artistico Marco Tarantino – che rispecchia i contenuti musicali e i valori di questo appuntamento. Ogni anno la chiusura del cartellone vuole essere anche un momento di riflessione attorno al mondo che ci circonda. Quest’anno al centro abbiamo voluto mettere i suoni del Sud, dei Sud del mondo, i valori della resistenza al fascismo e al sistema liberista che ci sta portando sull’orlo del baratro. Abbiamo scelto band come i Sidi Wacho o i Matrimia che dimostrano quanto di buono può nascere dalle contaminazioni culturali e musicali, Alfio Antico e La banda del Sud che conservano e interpretano al presente l’eredità della musica tradizionale come creatrice di comunità. E infine, l’11 settembre, l’appuntamento più politico: a 50 anni esatti dal colpo di Stato in Cile, sarà con noi Daniele Sepe con un concerto dedicato al cantautore sudamericano Victor Jara, barbaramente torturato e ucciso nello stadio di Santiago dai militari fascisti cileni 5 giorni dopo il golpe che portò al potere il dittatore Pinochet”.

Ad aprire il 6 settembre saranno i Sidi Wacho, una formazione internazionale composta da due MC, un trombettista, un fisarmonicista e un percussionista. I componenti provengono da Cile, Francia e Algeria anche se nelle loro canzoni e nella vita si dichiarano “cittadini del mondo”. Il concerto si muove in una travolgente atmosfera “cumbia-hip-balkan” molto festosa che rende omaggio a coloro che combattono ogni giorno per la loro emancipazione in un concerto tutto da ballare.

Il 7 settembre, per festeggiare i vent’anni di attività, saliranno sul palco i Matrimia con il loro straordinario e trascinante mix zingaro, balcanico, arabo, ebraico tra influenze della chanson française, del jazz manouche, della musica mediterranea.

L’8 settembre una serata interamente dedicata al Sud Italia: ai suoi suoni, ai suoi canti tradizionali, alle sue magie. Aprirà l’evento Alfio Antico, il maestro assoluto del tamburo a cornice nel mondo e a seguire La Banda del Sud, ensemble che riunisce 10 talenti provenienti da 6 regioni del Meridione per un appuntamento unico e impedibile.

Infine, l’11 settembre sarà la volta di Daniele Sepe con “Conosci Victor Jara?”. Un concerto per fare memoria, a 50 anni di distanza esatti, di uno degli eventi più tragici del secolo scorso: il colpo di stato in Cile, avvenuto l’11 settembre 1973. In scaletta i brani di uno dei dischi più belli e importanti della produzione di Daniele Sepe dedicato al grande cantautore sudamericano.

