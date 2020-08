Palermo Cinema City

Palermo Cinema City. Appuntamento dal 26 al 30 agosto al Foro Italico

Il prato del Foro Italico, il cielo stellato, il lungomare di Palermo e il cinema d’autore. Con cinque serate gratuite - dal 26 al 30 agosto - torna a Palermo Cinema City, il festival del cinema all’aperto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/08/2020 - 23:37:56 Letto 407 volte

Il prato del Foro Italico, il cielo stellato, il lungomare di Palermo e il cinema d’autore. Con cinque serate gratuite - dal 26 al 30 agosto - torna a Palermo Cinema City, il festival del cinema all’aperto, che quest’anno si sposta dalle piazze del centro storico al Foro Italico. Dopo il successo della prima edizione, con 1.800 spettatori nelle tre serate delle piazze Marina, Casa Professa e Bellini, torna della rassegna del cinema en plein air diretta da Carmelo Galati, sostenuta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, l’Assemblea Regionale Siciliana, gli assessorati regionali siciliani al Turismo, Sport e Spettacolo e ai Beni Culturali e con il patrocinio della SIAE, dell’Autorità di Sistema portuale del mare della Sicilia occidentale e della Fondazione Federico II.



I titoli in programma della seconda edizione: “Respiro” di Emanuele Crialese (26 agosto); “Ragazzi Fuori” di Marco Risi (27 agosto), con la presenza degli attori del cast; “Viva la Libertà” di Roberto Andò (28 agosto), con la presenza del compositore Marco Betta; “Il ritorno di Cagliostro” di Ciprì e Maresco (29 agosto), con la presenza del regista Daniele Ciprì; “La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti (30 agosto), con la presenza di Rosalba Colla. direttrice del festival di animazione Animaphix.



“Molte famiglie sono rimaste in città per via della pandemia e delle difficoltà economiche - dice il direttore artistico Carmelo Galati - quest’anno Cinema City assume in maniera ancora più forte la sua valenza sociale e artistica, con una rassegna gratuita che possa accompagnare la città verso una prospettiva di rinascita culturale e di ripresa della vita sociale e aggregativa, promuovendo la cultura cinematografica”.



Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15, ma le procedure di ingresso per le norme anti covid inizieranno alle 20. L’ ingresso è libero, ma sarà obbligatorio prenotare sulla piattaforma di Eventbrite > https://bit.ly/30tbxOI.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!