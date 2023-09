musica

Palermo, il Nautobeat23 non si ferma: due nuovi appuntamenti con Sax N Dub dall'Uruguay e Arsen Roulette dalla California

Due nuovi appuntamenti di caratura internazionele previsti per il 7 e il 23 Settembre che promettono al pubblico musica di qualità e divertimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2023 - 10:15:22 Letto 859 volte

La rassegna musicale estiva Nautobeat23, che ha accompagnato le serate del Nauto di Palermo sin dal mese di giugno, arricchisce il suo programma con due nuovi appuntamenti di caratura internazionele previsti per il 7 e il 23 Settembre che promettono al pubblico musica di qualità e divertimento.

La serata di Giovedì 7 Settembre prevede un'esplosione di energia musicale sulla spiaggia del Nauto di Palermo, con una festa sulla splendida costa palermitana che promette di essere indimenticabile. A partire dalle 19, Aggro & Bovver porterà la loro selezione di vinili dedicata alla musica Black e Sixties, spaziando dal genere Northern Soul allo Ska, pessando per il Blue Beat fino al Rocksteady. A seguire, Mistical Sound, rappresentante di punta della scena reggae siciliana, intratterrà il pubblico con il suo coinvolgente set di bashment. Sarà quindi la volta dell'urugaiano Sax N Dub, il talentuoso polistrumentista e produttore musicale di Montevideo, noto per le sue partecipazioni a importanti festival internazionali come il Dub Camp in Francia, il Dub Stone in Italia e il Reggae Live Festival in Messico. Il suo progetto si concentra sul dub, 'filtrato' attraverso lo stile steppa & militant, con il sassofono a guidare il percorso sonoro, presentando "versioni sax" in collaborazione con voci femminili e messaggi conscious.

Sabato 23 Settembre, dopo il successo del Retrò Fest, il palco del Nauto accoglierà, oltre all'ormai consueto dj set in vinile di Ciccio Chronic, il vibrante sound del Rockabilly di Arsen Roulette. Proveniente direttamente dalla città di Fresno in California, Arsen Roulette porterà la sua autenticità di cantautore e chitarrista, narrando storie di vita vissuta in giro per il mondo, inclusa la Central Valley Californiana. Le radici profonde della sua voce si fonderanno con l'energia palermitana, promettendo una serata indimenticabile per gli appassionati del genere.

"La Sicilia mi ha sempre chiamato da quando ero molto giovane. I nonni di mia mamma erano palermitani – sono le parole di Arsen -, ho sempre sognato questa isola e gli amici, i compagni di scuola mi hanno sempre detto che sono un siciliano. La prima volta che sono atterrato nella terra dei miei antenati ho sentito un forte senso di appartenenza. In questa città respiro l’energia della gente, la cultura, l'amore per le tradizioni e le persone mi hanno sempre accolto a braccia aperte”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!