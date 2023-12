concerti

Palermo, il Trio GoldbergK esegue le Variazioni di Bach e rende omaggio a Glenn Gould

Le Variazioni Goldberg nella preziosa e raffinata trascrizione per trio d’archi del grande violinista russo Sitkovetsky.

Secondo appuntamento del cartellone autunnale di Primaestate, la rassegna dell’associazione Kandinskij: il concerto dell’organista tedesco Martin Schmeding lunedì scorso è saltato all’ultimo minuto per un’indisposizione dell’artista, ma questa domenica (3 dicembre) alle 19 all’Oratorio dell’Immacolatella, ecco pronto il Trio GoldbergK - composto da Francesco La Bruna (violino), Chiara Bellavia (viola) e Antonino Saladino (violoncello) – che riproporrà le Variazioni Goldberg nella preziosa e raffinata trascrizione per trio d’archi del grande violinista russo Sitkovetsky. Le Variazioni Goldberg sono uno dei più alti esempi esistenti di poetica barocca: riportate alla luce nell'Ottocento dopo un lungo oblio, furono eseguite per tutto il Novecento; se ne ricorda una leggendaria interpretazione di Glenn Gould nel 1954. Questo programma è stato già eseguito nella prima tranche della rassegna dell’Associazione e viene riproposto a grande richiesta del pubblico.

La rassegna dei Concerti d’inverno dell’Associazione Kandinskij, diretta da Aldo Lombardo, è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana (Legge 44/85 Associazioni concertistiche); ha come partner l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana Attività musicali), la Casa discografica Diafonè, il SiMuA (Sistema Museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione e Coopculture.

I biglietti costano 10 euro (ridotto 5 euro).

Info: Associazione Kandinskij - Tel. 328.2150835 - 091.5076861

Fonte: associazione Kandinskij

