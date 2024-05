concerti

Palermo, la stagione concertistica dell'associazione MusicaMente prosegue con l'Ensemble 400 e le musiche dei pianeti

All'Oratorio di Santa Cita il concerto dell'Ensemble 400 dal titolo ''Arte Psalentes, la musica francese nel nord Italia all'inizio del XV secolo''.

La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue domenica 19 maggio, alle 19, all’Oratorio di Santa Cita con il concerto dell’Ensemble 400 dal titolo “Arte Psalentes, la musica francese nel nord Italia all’inizio del XV secolo”. Compongono l’ensemble Vera Marenco, soprano; Alberto Longhi, baritono; Anna Rapetti, soprano; Giuliano Lucini, liuto; Maria Notarianni, organo portativo e arpa; Marcello Serafini alla viella.

Nel vasto panorama della storia della musica, il periodo storico che segna la soglia tra il Medioevo e il Rinascimento rivela un intenso crocevia di influenze e innovazioni. Questo momento di transizione, caratterizzato dall’evoluzione dell’Ars Nova italiano e dall’influenza sempre più marcata della tradizione musicale francese, si configura come un affascinante terreno di indagine per i musicologi. Il contesto storico, segnato dal trasferimento della corte papale da Avignone a Roma nel 1377, assume un ruolo centrale nella comprensione di questa fase cruciale della storia della musica europea. Questo evento non solo segna un cambiamento politico significativo, ma agisce anche come catalizzatore per un’intensificazione degli scambi culturali e musicali tra l’Italia e la Francia. L’arrivo a Roma della corte papale non solo porta con sé una nuova ondata di influenze artistiche e intellettuali, ma crea anche un fertile terreno per il fermento creativo e l’innovazione musicale. È in questo contesto che emergono figure di rilievo come Matteo da Perugia e Antonello da Caserta, le cui opere rappresentano un ponte tra le tradizioni musicali italiane e francesi.

Attraverso i manoscritti, possiamo osservare un ricco panorama di composizioni che testimoniano l’interazione dinamica tra queste due tradizioni musicali. Matteo e Antonello, con la loro maestria compositiva, esplorano le possibilità espressive delle nuove tecniche e stili provenienti dalla Francia, integrandoli con la ricca tradizione musicale italiana.

Le loro musiche sono raccolte nelle principali fonti dei primi anni del XV secolo. Brani su testi Latini o francesi, di carattere sacro o profano, con una scrittura bicolore colma di svariati simboli di proporzioni, incastri ritmici e speculazioni manieristiche: un complesso incastro in cui però non manca mai la dulcedo, la grazia, il lirismo.

L’Ensemble 400 è nato nel 2008 dall’incontro di musicisti esperti nel settore della musica antica attorno al corso di specializzazione in Polifonia rinascimentale tenuto da Diego Fratelli, Ensemble 400 e all’interno di Musicaround un gruppo stabile di particolare impatto e affiatamento. Negli anni si è dedicato allo studio e all’esecuzione del reperto-rio italiano, francese e inglese dei secoli XIII-XVI cantando e suonando con copie di strumenti d’epoca (vielle, arpa, organo portativo, liuto e chi-tarra rinascimentale, percussioni), dedicandosi personalmente alle trascrizioni da fonti originali. I suoi componenti (Vera Marenco, Marcello Serafini, Giuliano Lucini, Maria Notarianni, qui affiancati dalle voci di Alberto Longhi e Anna Rapetti) hanno lavorato insieme anche nelle formazioni Ring Around Quartet Consort (Frottole, Naxos, 2015) e Musicaround Ensemble (Il Canto della Sibilla, Dynamic, 2020) e dal 2008 sono docenti ai corsi “Scintille di Musica Antica”. Ensemble 400 ha tenuto concerti con repertorio sacro e profano in Italia, Francia e Svizzera, ospite di Stagioni e Festival internazionali tra cui Con-certs rencontres du muse e de Cluny, Saison Musi-cal di Maurepas, Festival della Valle d’Itria, Gubbio Festival, Chants Sacre es en Me dite rrane e, Cantar di Pietre, Lo Spirito della Musica di Venezia, Suoni in Cammino, La Voce e il Tempo, Festival dell’Ascensione, Giovine Orchestra Genovese - Fondazione Spinola, InCanto Armonico, FestivAl-Contrario.

