concerti

Palermo, la XII esima stagione di MusicaMente prosegue con un concerto dedicato a Beethoven con l'Arianna Art Ensemble

L'appuntamento è il 29 ottobre alle 19 all'Oratorio di Santa Cita con l'Arianna Art Ensemble.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2023 - 10:28:36 Letto 792 volte

La XII esima stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 29 ottobre all’Oratorio di Santa Cita, alle 19, con l’Arianna Art Ensemble che proporrà con i suoi strumenti storici, il concerto “Beethoven Septet”. Protagonisti saranno Mauro Massa (violino), Sara Bagnati (viola), Viviana Caiolo (violoncello), Marco Lo Cicero (contrabbasso), Francesco Spendolini (clarinetto storico), Alessandro Nasello (fagotto), Angelo Caruso (corno). Il concerto ruoterà attorno alla figura di Ludwig van Beethoven.

Il programma del concerto prevederà:

Duo WoO 27 n° 3, per clarinetto e fagotto (Allegro sostenuto, Aria con Variazioni: andantino con moto, allegro assai) .

Settimino in mi bemolle maggiore, op. 20 (Adagio. Allegro con brio, Adagio Cantabile, Tempo di Menuetto, Tema con variazioni: Andante, Scherzo: Allegro molto e vivace, Andante con moto alla marcia. Presto).

Il Settimino in mi bemolle maggiore, op. 20, è una delle composizioni più celebrate di Beethoven nel repertorio da camera. Composto per sette strumenti distinti, tra cui clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, violoncello e contrabbasso, questo lavoro si distingue per i suoi sei movimenti vivaci e gioiosi, in perfetto accordo con lo stile musicale dell'epoca di Beethoven. Fu originariamente concepito per un gruppo di musicisti dilettanti, con un'accattivante dedica al clarinettista Johann Nepomuk Maximilian, al fagottista Ignaz Lefébure e ad altri amici di Beethoven. Era destinato a risplendere in ambienti intimi, come le serate musicali private e le riunioni sociali. Il "Duo per clarinetto e fagotto, WoO 27, rappresenta invece una composizione più compatta, presumibilmente elaborata tra il 1792 e il 1795. Questo duo affascina con la sua semplicità e il suo carattere giocoso, offrendo un ritratto del giovane Beethoven, in contrasto con le sue opere più mature.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!