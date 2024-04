Expo Comics & Games

Palermo, torna la terza edizione dell'Expo Comics & Games 2024 alla Fiera del Mediterraneo

Quattro giorni di puro divertimento, un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri internazionali, doppiatori, attori, cosplay e visitare stand espositivi, aree gioco, workshop e molto altro.

Pubblicata il: 05/04/2024

Dopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 9 al 12 maggio 2024.

La Fiera, unica nel suo genere, organizzata da Mediexpo, con il patrocinio del Comune di Palermo, si conferma un punto di riferimento importante per tanti appassionati ed espositori provenienti da tutta Italia. Quattro giorni di puro divertimento, un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri internazionali, doppiatori, attori, cosplay e visitare stand espositivi, aree gioco, workshop e molto altro.

Expo Comics & Games offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire le ultime novità e anteprime del settore, di partecipare a tornei e sfide di videogiochi, di assistere a spettacoli e performance di artisti e cosplayer, di acquistare gadget e merchandising, di incontrare altri appassionati e di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

La fiera promossa da MediExpo, leader nel settore fieristico con oltre trent'anni di esperienza nell'organizzazione di fiere campionarie e tematiche in tutta Italia, è organizzata in collaborazione con MultiPlayer Club Palermo e la Scuola del Fumetto di Palermo, con il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese.

Giochi, spettacoli e attività no-stop. Torna l’area GDR, che sarà gestita da “Roll-verse”, con tante avventure e giochi di ruolo. Sfide all’ultimo sopravvissuto con gli Squid game. L’area a tema di Harry Potter farà vivere ai visitatori un viaggio straordinario. Saranno allestite altre aree tematiche dove appassionati e cosplayers potranno farsi scattare bellissime fotografie.

Saranno presenti noti fumettisti e illustratori. Tra questi, Marco Palazzolo, illustratore di fumetti che collabora con Disney Italia (su testate quali Frozen, Toy Story, Lilo & Stich, Finding Dory, Monster & co) e con la casa tedesca Blue Ocean; Giulia Campobello che ha pubblicato “How to draw Wonder Woman Manga per la casa editrice Capstone. E ancora i fumettisti Salvatore Porcaro e Valeria Orlando.

Tra gli ospiti della Fiera, l’attore britannico Vincent Riotta, noto per aver partecipato alla serie tv “Il capo dei capi". Ultimo successo il film “Il meglio di te” con Maria Grazia Cucinotta.

Venerdì 10 maggio a far scatenare il pubblico ci penseranno I Gem Boy. La Band, che ha collaborato anche con Cristina D’Avena, è capitanata da Carletto (voce e testi) ed è composta daMax (tastiere), J.J. Muscolo (chitarra), Denis (basso), Matteo (batteria) e Sdrushi (fonico).

Sabato 11 maggio alle ore 21 a salire sul palco sarà il Capitano, il cantante delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni.

A breve sarà pubblicato il programma dei tornei ludici, giochi a carte e di ruolo, attività a tema, oltre a tutti i dettagli su concerti, spettacoli, esibizioni e gare.

La locandina, opera del maestro Pasqual Ferry è un’interpretazione del Genio di Palermo, personificazione della città, intento a leggere un fumetto, circondato da creature magiche del folclore.

La Fiera sarà aperta dalle ore 10.00 alle 23:00.

Biglietti disponibili in loco il giorno dell’evento e online.

