Palermo, Violetta Egorova chiude la Rassegna pianistica del Conservatorio Scarlatti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2022 - 00:08:00 Letto 715 volte

Partita n. 2 in do minore, BWV 826 di Bach, Sarabande e Chaconne sul tema del Singspiel “Almira” di Handel (S. 181) di Liszt, 5 pezzi da “Romeo e Giulietta” di Prokofiev.

Allieva di Lev Naumov al Conservatorio di Mosca, Violetta Egorova ha iniziato giovanissima la carriera concertistica, esibendosi come enfant prodige con le più prestigiose orchestre russe. Vincitrice di premi internazionali, si è esibita in importanti teatri e sale da concerto internazionali ed è spesso ospite di grandi orchestre. Il suo repertorio comprende una grande varietà di epoche e stili, e spazia da concerti per solista e monografie di grandi compositori come Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Tchaikovsky e Liszt, a compositori contemporanei. Collabora stabilmente con grandi artisti come Darko Brlek, Vladimir Markovich, Epifanio Comis, Eva Gosser, Nina Kotova, Vladislav, Bezrukoff, Robin Meyforf, Anna Kruger, Astrid Shvinn, Lark String Quartet, Sikelikos String Quintet e molti altri. Violetta Egorova è solista della Moscow State Philharmonic ed è docente di pianoforte presso Il Conservatorio “Alessandro Scarlatti. Dal 2013 è presidente del Sergei Rachmaninov International Award di Mosca.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

