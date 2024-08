Ferragosto

Petralia Soprana si prepara al Ferragosto: manifestazione storica con degustazioni, rievocazione e folklore

Gli appuntamenti iniziano già domani sera con la notte bianca, segue musica classica e teatro.

Entra nel vivo la stagione estiva nel Borgo più bello d’Italia. Dal 9 al 15 agosto e fino a settembre sarà un susseguirsi di appuntamenti per tutti i gusti e l’occasione per scoprire le bellezze di Petralia Soprana.

Un'occasione per assaporare l’accoglienza e l’ospitalità degli abitanti che custodiscono il paese e la sua storia millenaria che si racconta durante le visite guidate passeggiando per vicoli e cortili, scorci suggestivi che affascinano per la loro bellezza, i belvedere dai quali si possono ammirare tramonti e albe mozzafiato. Gli appuntamenti sono organizzati da varie associazioni in sinergia con l’amministrazione comunale che patrocina gli eventi e contribuisce alla loro realizzazione.

Si inizia domani 9 agosto con la notte bianca "Cor Petrae 3.0. L’Arte. La Musica. Le Persone”, organizzato dalla Pro Loco, che anima per tutta la notte il centro storico tra performance di artisti di strada e gruppi musicali itineranti per un grande spettacolo a cielo aperto che inizia già dalle 22.00 e si concluderà con DJ Set fino all’alba. Attesi "I Cicciuzzi", la nota band che coinvolgerà e farà ballare i giovani in piazza Duomo. Spazio anche all'animazione per bambini tra giochi e attività, il ballo liscio per chi ama la tradizione, la musica pop e cover e poi ancora il dj set in notturna.

Il 12 agosto in piazza Duomo ritornerà la musica con il concerto del Complesso Bandistico “G.Verdi” di Petralia Soprana, diretto dal maestro Antonino La Placa, che suonerà pezzi di Gold, Morricone, Bacalov, Williams ed altri autori internazionali.

Martedì sera 13 agosto sarà la volta del teatro con la locale compagnia “Teatro di Borgata” che rappresenterà “La zitella e il babbione” di Santo Li Puma. Un appuntamento che ogni anno riempie la piazza una occasione anche per valorizzare le proprie radici.

Si arriva così al Ferragosto che a Petralia Soprana è un appuntamento ormai storico con la “mattinata gastronomica” e il “matrimonio baronale” contornato dall’esibizione degli stendardieri sopranesi e dal folklore internazionale. L’evento prende il via il 14 sera con la serenata agli sposi a cui seguirà un ballo storico e l’esibizione degli stendardieri, anticipando la vera e propria sfilata con cerimonia nuziale che si terrà l’indomani 15 agosto. Una rievocazione storica in costume settecentesco che ricorda un autentico sposalizio tenutosi il 15 agosto 1700 tra Donna Catarina Sgadari e Don Giuseppe Di Maria. Un emozionante e coinvolgente spettacolo, il "Matrimonio Baronale" curato dall’Associazione Stendardieri di Petralia Soprana, che si terrà tra le vie del paese con la scenografia del palazzo municipale e la suggestiva e monumentale piazza del Duomo al cospetto della Chiesa Madre.

Il Ferragosto a Petralia Soprana è anche sinonimo di sapori madoniti che vengono proposti al visitatore durante la "Giornata gastronomica" che inizia dalle ore 10.30 e sarà no stop fino a sera. Un vero e proprio percorso eno gastronomico organizzato e curato dalla locale Pro Loco, che offre la possibilità di assaporare piatti della tradizione a Km0, prodotti tipici agricoli offerti dentro gli stand sparsi per il paese: dagli antipasti ai dolci, dai formaggi e salumi, ai vegetali e legumi, piatti di pasta e carne, panini e pizze rustiche, specialità accompagnate da vino locale. Un’intera giornata tra sapori, colori e relax che si concluderà con lo spettacolo folkloristico unico e originale che è il ballo della cordella del gruppo Folk "U Rafu" Terra del Sale e il "Festival Internazionale dei Mondi" che vede l’esibizione dei gruppi folklorici internazionali.

