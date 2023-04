concerti

Quattro voci, quattro chitarre acustiche, il gruppo Qu4ttro al Real Teatro S. Cecilia di Palermo

Un mix di atmosfere unito al sound armonico e frizzante delle chitarre, le loro sonorità si alternano e si accompagnano fino a diventare un'unica chitarra e una sola voce.

17/04/2023

Il gruppo Qu4ttro ritorna nella sua città con un concerto che si terrà al Real Teatro S. Cecilia di Palermo il prossimo 23 aprile (ore 21.00). Il teatro farà da culla ad un mix di atmosfere, al sound armonico e frizzante delle chitarre di Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada.

Quattro voci, quattro chitarre acustiche e quattro modi di essere artista. Quattro Front-man, ognuno con un proprio genere, la cui passione comune è la chitarra, veterani dei palchi da solisti o con le rispettive band, che oggi si sono messi assieme per dare vita ad uno spettacolo vivace e frizzante, ricco di virtuosismi musicali, che nasce dall'accurata selezione dei brani che i quattro musicisti eseguono in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale. Le loro sonorità si alternano e si accompagnano fino a diventare un’unica chitarra e una sola voce. Ogni loro esibizione trasmette energia, magia, atmosfera e calore che si fonderà con la bellezza del Real Teatro di Santa Cecilia, ubicato nella omonima piazzetta, a Palermo. Il loro spettacolo è anche un progetto prodotto da Georgia Lo Faro Eventi e ASC Production.

