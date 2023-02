visita guidata

San Valentino al Museo Salinas, domenica 12 febbraio ''L'amore al tempo degli Dei''

Febbraio è la festa degli innamorati ma passeggiando tra i corridoi del museo Salinas viene spontanea una domanda: com’era "L'amore al tempo degli Dei"? Nasce così, la visita guidata prevista domenica 12 febbraio alle 11 al Museo Salinas: l'eros nell'antichità, raccontato attraverso i reperti del museo più antico della Sicilia.

In occasione della festa di San Valentino, una visita didattica speciale dedicata ai miti, le usanze e le credenze legate all'amore, al matrimonio e alla sessualità nella cultura e nella società degli antichi Greci. Un excursus su quella che era la visione della vita amorosa nell’antichità, non solo nell'ambito del rapporto coniugale tra uomo e donna ma anche in riferimento a tutte le diverse relazioni sentimentali che nelle loro varie forme, venivano liberamente vissute e anche pubblicamente riconosciute.

La visita guidata costa 5 euro più il biglietto d'ingresso al museo.

