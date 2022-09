cortometraggi

Serata proiezioni a Balestrate: 19 cortometraggi per la Weekly Competition di Cinemadamare

La Sicilia e più nello specifico la città di Balestrate è diventata il set dei film di 60 giovani cineasti di Cinemadamare, provenienti da oltre 45 paesi diversi.

Saranno 19 i cortometraggi che verranno proiettati venerdì 09 settembre ore 21,00, a Balestrate in Lido Le Blond, Contrada Forgitella, in occasione della Weekly Competition di Cinemadamare, Campus itinerante di cinema iniziato a Roma, l’11 giugno. I registi che nell’ultima settimana hanno girato i loro film su tutto il territorio di Balestrate, oltre che dall’Italia (7), provengono: 3 dagli Stati Uniti, 2 dalla Germania, 2 dal Sud Africa, 1 dallo Zimbabwe, 1 dall’Olanda, 1 dal Cile, 1 dall’Ungheria, 1 dalla Bulgaria, 1 dal Brasile, 1 dal Messico, 1 dall’Argentina, 1 dal Canada, 1 dalla Spagna, 1 dall’Uruguay, 1 dalla Repubblica Ceca, 1 dalla Francia, 1 dall’Indonesia.

La Sicilia e più nello specifico la città di Balestrate, con il sostegno di “Marinedi”, è diventata il set dei film di 60 giovani cineasti di Cinemadamare, provenienti da oltre 45 paesi diversi, di tutti i continenti per la dodicesima settimana del Campus, che viaggia in tutta Italia.

Attesi tutti i turisti e i cittadini siculi che venerdì 09 settembre ore 21,00 potranno finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana all’interno del comune siciliano, in cui registi, attori, fonici e direttori della fotografia hanno creato molti set cinematografici a cielo aperto a partire da venerdì 2 settembre.



I giovani autori italiani e stranieri sono stati iper-ispirati da un luogo così pregno di bellezza e suggestione. I cineasti hanno utilizzato nei loro lavori le zone caratteristiche e d’impatto, con dei risultati oltre ogni aspettativa, sfruttando al meglio le meraviglie che solo la Sicilia sa regalare. Il mare siculo, circondato oltretutto da boschi e montagne, è stato assoluto protagonista delle produzioni dei filmmaker della Carovana i quali, immersi in tanta beltà, non hanno avuto problemi nel creare film di qualità assoluta lavorando in totale armonia con la natura offerta dal comune siciliano.

Ecco, in dettaglio, i nomi e le nazionalità dei registi che hanno trasformato Balestrate in un immenso set a cielo aperto, nell’ultima settimana: Carolena Martin, Jaxson Thorthon e Christopher De La Cruz dagli Stati Uniti, Jakob Rodler e Henning Ashmutat dalla Germania, Faith Riyano e Mbali Fikeni da Sud Africa e Zimbabwe, Steven Kemps dall’Olanda, Agustin Munoz dal Cile, Peter Vadocz dall’Ungheria, Anna Papazova dalla Bulgaria, Lucas Sadalla dal Brasile, Ernesto Campoy dal Messico, Santiago Fondevila dall’Argentina, Marie Guimond Simard dal Canada, Raul Sanchez dalla Spagna, Manuel Rosa dall’Uruguay, Valeria Recman dalla Repubblica Ceca, Aretha Iskandar da Francia e Indonesia. Per l’Italia gareggiano invece: Tobias Cornia, Aurora Staro, Lorenzo Baldi, Sara Serinelli, Andrea Flora, Brando Di Placido, Sade Patti.

Tutti i filmmaker hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente. La bellezza del comune siculo, unita alla grandissima collaborazione dei suoi abitanti che hanno aiutato i partecipanti della Carovana in ogni modo possibile, ha permesso ai giovani filmmakers di Cinemadamare di realizzare dei lavori a livelli mai visti in precedenza, con grande soddisfazione del Direttore di Cinemadamare Franco Rina e dello Staff del Campus.

L’appuntamento è per venerdì 09 settembre alle ore 21:00 a Balestrate in Lido Le Blond, Contrada Forgitella, per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.

